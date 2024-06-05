〈台虹法說〉5月營收9.85億元創79個月來新高並上修全年營運展望
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-05 16:55
FCCL(軟性銅箔基板) 廠台虹 (8039-TW) 今 (5) 日公布最新營收，2024 年 月營收 9.85 億元，創 79 個月來新高，月增 14.24%，年增 35.31%，2024 年 1-5 月營收 38.21 億元，年增 39.31%。在全球消費性電子庫存漸消化及 新產品推出的驅動之下，台虹在今天召開的法說會上，上修全年的預估營運數字。
雖然第一季台虹訂單走高，來自急單的需求比例也多，也因影響對能見度，可是第二季台虹訂單能見度增加，及 4 月及 5 月營收的成長，對第二季營收仍估可望較 2023 年同期的 20.8 億元成長 40%，全年營收也將由原保守看待的個位數成長上修爲雙位數成長。
同時，台虹今天法說會中，總經理江宗翰對於 2024 年的電子產業市場需求抱持樂觀看法，預估整體電子產業將旺到第四季，但台虹爲上游的原物料供應商，因此高峰期將略提早，預估 2024 年營收高峰期落在第三季的 7 月或 8 月，且 2024 年全年營收雙位數成長。
台虹 2024 年第一季營收 19.73 億元，毛利率 22.95%，季增 1.28 個百分點，年增 7.2 個百分點， 稅後純益 1.32 億元，較 2023 年同期由虧轉盈，每股純益 0.63 元。
對於台虹 2024 年第一季的業績表現，台虹主管研判，主要是消費性電子產品的去化到直到第一季已初步達成，也因此反映出對終端產品生產的需求，此外，部分原因來自於美商等推出 NB 及平板的立新產品帶動，同時，透過台虹本身的努力，在 FCCL 產品市場的市占率也提高。
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