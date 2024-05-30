經長郭智輝：帶企業走向世界 在日本九州設半導體區、打造完整供應鏈

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-30 19:06

上任第 11 天，經濟部長郭智輝今 (30) 日邀媒體茶敘，分享施政方向與理念，他提出「境外關內」、「境內關外」兩項政策願景，「境外關內」是由政府打造海外工業區，提出在日本九州建置完整供應鏈，協助業者走向世界；「境內關外」希望將世界帶進台灣，提升服務業價值，擴大台灣的內需、創造商機，吸納鄰近國家的觀光人潮及合作對象。

郭智輝於記者會首先宣達其施政理念，經濟部未來有兩項政策主軸「境外關內」和「境內關外」。所謂「境外關內」，是由政府打造海外工業區，直接建置一完整的產業供應鏈，帶領台灣業者走向世界，例如菲律賓的蘇比克灣。

郭智輝強調，政府要有態度、要積極服務台灣的中小企業，希望能在海外提供一站式服務，讓企業在海外生產時，沒有任何違和感，協助企業，將一些事務性工作調整好，這樣海外的業者就能更快速地在專業領域發展，有別於過去業者單打獨鬥，自行到國外發展。

郭智輝舉例，台積電目前在日本熊本有 2 個廠，但在九州當地其實還有很多半導體工廠，經濟部規劃未來為台灣業者設立一完整的半導體工業區，將台灣半導體供應鏈整個帶到日本，如此一來，除就近服務台積電，也能服務其他當地的廠商，由政府帶頭打團體戰，在產能上發揮綜效。

至於要打造成科技園區還是科學園區，郭智輝說明，現在還沒有談好，尚需和國科會及國發會來談，希望能夠快一點落實，正在緊鑼密鼓規畫。