康舒、金寶、ChargePoint三強聯手 搶攻電動車充電市場

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-20 20:57

康舒董事長許介立表示，今年為康舒轉型落實年，本次合作可擴大康舒電動車事業版圖，而這也是康舒首次匯集金寶集團優勢資源、落實於客戶具體解決方案，進而創造集團企業利益最佳化的案例。

金寶集團執行長暨金寶電子 (2312-TW) 總經理陳威昌表示，金寶在通訊和自動化生產技術結合康舒科技的電源設計能力，以及 ChargePoint 的市場領先地位，強強聯手的組合，不但能強化金寶集團於電動車充電市場的競爭地位，更為全球電動車市場注入一股新勢力。

ChargePoint 是北美與歐洲電動車充電解決方案的領導廠商，其龐大的充電基礎設施網絡遍布北美及歐洲，服務據點超 27.4 萬多個站點，為數百萬電動車用戶提供高效、便捷的充電服務。

ChargePoint 未來透過與康舒及金寶集團資源合作，將獲得更先進、更可靠的充電設備，進一步提升於充電市場的競爭優勢；康舒的專業知識則可以與充電技術互相結合，共同打造更先進的充電設備，以滿足日趨強烈的電動車市場需求。