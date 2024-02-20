康舒、金寶、ChargePoint三強聯手 搶攻電動車充電市場
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-20 20:57
金寶集團旗下電源供應器廠康舒 (6282-TW) 今 (20) 日宣布，與美國電動車充電解決方案商 ChargePoint(CHPT-US)達成重要合作協議，三方將攜手共同開發創新高效的電動車充電解決方案，擴大康舒與金寶集團在電動車及其周邊產業版圖。
康舒董事長許介立表示，今年為康舒轉型落實年，本次合作可擴大康舒電動車事業版圖，而這也是康舒首次匯集金寶集團優勢資源、落實於客戶具體解決方案，進而創造集團企業利益最佳化的案例。
金寶集團執行長暨金寶電子 (2312-TW) 總經理陳威昌表示，金寶在通訊和自動化生產技術結合康舒科技的電源設計能力，以及 ChargePoint 的市場領先地位，強強聯手的組合，不但能強化金寶集團於電動車充電市場的競爭地位，更為全球電動車市場注入一股新勢力。
ChargePoint 是北美與歐洲電動車充電解決方案的領導廠商，其龐大的充電基礎設施網絡遍布北美及歐洲，服務據點超 27.4 萬多個站點，為數百萬電動車用戶提供高效、便捷的充電服務。
ChargePoint 未來透過與康舒及金寶集團資源合作，將獲得更先進、更可靠的充電設備，進一步提升於充電市場的競爭優勢；康舒的專業知識則可以與充電技術互相結合，共同打造更先進的充電設備，以滿足日趨強烈的電動車市場需求。
而金寶電子在製造方面擁有的豐富專業知識和強大生產能力，更足以從產品設計及製造端增加更多執行彈性與創造力，進一步強化康舒在充電設備市場地位，並加速金寶集團在電動車充電領域的發展步伐。
- 該如何存對股、找到好買點？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇