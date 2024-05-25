不分主被動式基金大車拚！僅此三檔今年績效超過四成

鉅亨網楊捷睿 2024-06-05 09:00

今 (2024) 隨著美國聯準會 (Fed) 降息腳步接近，加上 AI 題材延續去年熱度，全球股市頻創新高，無論主動式基金、或被動式的 ETF 報酬率也跟著狂飆！而時序進入 6 月，投資人可趁勢進行投資健檢，為下半年的布局汰弱留強。盤點國內可銷售超過 1100 檔的境內外主被動式股票型基金今年以來績效，據晨星統計，前十名中，可因應時勢靈活操作的主動式基金即佔了 7 檔，其中又僅有統一投信旗下三檔基金績效超過四成，拿下前三名。

近期市場高檔震盪，波動度加劇，面對上千檔基金怎麼選是重要課題，俗話說「專業的事交給專業的來！」因此從專業操盤團隊旗下基金擇優布局，不失為聰明投資的最佳捷徑。據晨星統計，全市場境內外股票型基金、加上原型股票型 ETF，合計 1122 檔，績效前三強分別為：統一全新科技基金 45.94%、統一大中華中小基金 41.79%、統一新亞洲科技能源基金 40.26%，全由統一投信包辦；而今年全民瘋搶的 ETF 有三檔入列前十大。值得注意的是，儘管今年資本市場強強滾，但上千檔基金並非檔檔正報酬，仍有 67 檔還在賠錢。

統一投信的基金表現亮眼，反映在定期定額業務也屢創佳績。據投信投顧公會資料顯示，自從 2020 年 4 月以來，統一投信的定期定額單月扣款金額、人數及筆數皆居業界之冠，蟬連 49 個月的「三冠王」。統計 2024 年 4 月數據，統一投信定期定額單月扣款金額高達 10.06 億元，是首家扣款突破 10 億元的基金公司，扣款人數及筆數也分別為 9.76 萬人及 17.8 萬筆，三項指標皆創歷史新高。同時，統一投信在台股公募基金規模也持續成長，排名目前已躍居第二名。

6 月起，正值台股股東會、除權息旺季，台股還有好戲可期。除了台股市場，統一投信表示，基於「美國企業體質穩健、日本通膨回歸、A 股估值修復可期」等三大利基，看好美、日、大中華市場下半年投資價值，資產配置上也不能錯過海外股票型基金的投資潛力。另外，統一投信推出優惠活動，即日起至今 (2024) 年 9 月底止，以定期定額或日日扣方式申購全系列基金，皆享終身 0 手續費。

主被動式股票型基金今年績效前十強

基金 / ETF 今年以來 報酬率 (%) 統一全球新科技基金 45.94 統一大中華中小基金 41.79 統一新亞洲科技能源基金 40.26 瀚亞美國高科技基金 35.93 富蘭克林華美全球成長基金 34.63 富邦科技 ETF(0052) 33.69 兆豐全球元宇宙科技基金 33.15 富邦未來車 ETF(00895) 33.03 國泰費城半導體 ETF(00830) 31.74 復華復華基金 31.41