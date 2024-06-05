〈富邦永續論壇〉蔡明忠讚黃仁勳是有魅力的企業領導人 「超越賈伯斯」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-05 10:55

AI 教父輝達 (NVIDIA) 執行長黃仁勳 5 月 26 日抵台後掀起旋風，並與國內眾多科技大咖會面，富邦集團董事長蔡明忠也是座上賓，富邦今 (5) 日舉辦「富邦永續大未來論壇」，會前受訪時談及黃仁勳，蔡明忠透露，之前就多次見過黃仁勳，認為他是非常有魅力的企業領導人，「堪比賈伯斯、甚至超越賈伯斯」。

蔡明忠表示，相信各位都看到，黃仁勳是非常有魅力的一個企業領導人，他直言，黃仁勳堪比賈伯斯 (蘋果創辦人)，甚至於超越賈伯斯。

蔡明忠進一步指出，此次宴會主要受到廣達董事長林百里作東邀請，當天與會者多為電子業老闆，除了他自己是非電子業外，還有知名建築師姚仁喜，還答應他在台灣幫他找一塊土地蓋房子，希望姚建築師記得他的承諾。

關於美國降息時程遞延，對於金融市場或資本市場的影響，蔡明忠認為，這些趨勢在整個市場上，都已經 Factor In (考慮進去)，因此，本來整個股票市場就是經濟櫥窗的先驅，應該都已提前反映了延緩降息可能的影響。

媒體關注，富邦集團或台灣大未來是否有機會 NVIDIA 合作？蔡明忠表示，我們跟 NVIDIA 本來就有合作關係，大家都知道 NVIDIA 一剛開始做 Game，隨後便開始發展 Cloud Game，而他們的雲端遊戲叫做 GeForce，台灣大有個服務叫 GeForce Powered by Taiwan Mobile，透過強大的雲端運算技術，為玩家帶來全新的遊玩體驗，所以我們本來就是他們電競方面的合作夥伴。

談及今天論壇主題，蔡明忠說，現在永續發展已經變成一個全球最最關心的議題，希望透過 TCFD 研究調查報告的發表，來探討台灣產業對於永續轉型的認知及所面臨的挑戰，我們到底準備好了沒，國人有多少認知，也希望幫忙產業轉型能夠更順利地進行。