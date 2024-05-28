全台首位獲獎者！富邦金控董事長蔡明興獲頒美國紐約大學校長勳章

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-28 15:16

富邦金控董事長蔡明興再傳喜訊！繼今年初獲教宗方濟各冊封「聖西爾維斯特爵士」之後，再獲美國紐約大學 (New York University) 授予校長勳章 (Presidential Medal)，蔡明興董事長不僅是該獎項成立迄今第 73 位獲獎者，也是台灣第一位獲此殊榮者。

紐約大學表示，蔡明興董事長 1981 年畢業於紐約大學史登商學院，不僅是一位著名的企業家、熱心的慈善家，同時也是紐約大學校長全球委員會 (NYU’s President’s Global Council) 及紐約大學史登商學院執行委員會 (NYU Stern Executive Board) 的成員，基於蔡明興董事長在全球商業領域上取得的成就，以及他持續支持紐約大學實現幫助學生成就教育夢想、並成為卓越的全球高等教育機構之使命，紐約大學決定授予蔡明興董事長校長勳章 (Presidential Medal)，以表揚其卓越成就與貢獻。

富邦金控董事長蔡明興表示，非常感謝母校的栽培與肯定，自紐約大學史登商學研究所畢業後，他便投身金融產業，在金融領域已經有超過 40 年的歲月，帶領富邦從一家小型的產險公司，逐步演變成擁有人壽、銀行、證券、投信、創投等公司的「金融百貨」，並陸續創辦富邦悍將棒球隊、富邦勇士籃球隊、富邦美術館等社會公益事業。很榮幸能獲得母校給予的這份榮耀，不只是對他在商業領域成就的肯定，也將成為一股鞭策的力量，他將時時提醒自己盡己所能，為更美好的世界而努力！

紐約大學為全球頂尖百年學府之一，其中史登商學院在百年歷史中，積累了卓越的聲譽與傑出的學術成就。2018 年富邦金控與史登商學院合作成立「富邦科技商業創新中心（The Fubon Center for Technology, Business and Innovation）」，希望能促進科技商業創新發展，並建立 Fintech 人才庫。2023 年疫情後富邦金控亦接待史登商學院 EMBA 學生訪台之參訪學習，與他們分享富邦金控近年來在風險管理、ESG、Fintech 的發展及企業併購、AI 應用等各個領域的成果與成功案例。