用「綠點」到三大超商喝一杯！6/5起三天免費借循環杯花 1元喝冰拿鐵

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-05 12:57

6 月 5 日資源循環署邀請大家一起來找循環杯門市，6 月 5 日至 6 月 7 日連續 3 天上午 10 點至下午 6 點於「環保集點 APP」舉辦快閃活動，以 100 綠點（等值新台幣 1 元）換購「中杯冰拿鐵」限時活動，每天三家超商 7-ELEVEN、全家、萊爾富各限量 5,000 杯，於環保集點 APP 上換購電子優惠券，持券至三大超商免費借用循環杯領咖啡，領取日期至 113 年 8 月 31 日止。

資源循環署呼籲民眾養成自備環保杯購買飲品的習慣，若在外臨時有需求，也可租借循環杯使用！循環杯借用需至超商 APP 或循環杯供應業者官方 LINE 帳號辦理透過減少使用一次性飲料杯，我們在享用飲料、咖啡時，也不擔心會產生塑膠垃圾。並非所有門市均提供循環杯借用服務，請上網查詢，一起來尋找循環杯門市！現在拿起你的手機下載環保集點 APP，並響應飲料杯減量快閃活動吧！

資源循環署表示，為減少一次用飲料杯用量，已推動民眾免費循環杯借用服務，15 個品牌的連鎖便利商店及連鎖速食店，應於 113 年至少須有 10% 的門市應提供循環杯借用服務，經統計 113 年 1 月至 113 年 4 月底，實際提供門市數共計 2,950 家，共借出循環杯計 6 萬 2,351 杯，已有顯著成效。

為消除民眾使用循環杯的衛生疑慮，資源循環署已訂定「循環（外借）杯良好服務指引」，針對循環杯材質及標示、借用及歸還、清洗、檢驗、環保理念溝通、良好服務標誌等 6 大面向規範，要求業者提供循環杯服務時，有一致品質及服務水準，同時也不定期針對業者所提供的循環杯進行抽樣檢測，以確保衛生品質均維持在優良水準，請民眾安心使用。

環保集點網站：https://www.greenpoint.org.tw/GPHome/

提供循環杯服務之業者門市清單查詢網：https://hwms.moenv.gov.tw/dispPageBox/shop/shopCP.aspx?ddsPageID=REUSABLECUP&p=3