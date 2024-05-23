〈富邦金法說〉羅瑋：台今年經濟成長上看3.3% 日本6月有望調整貨幣政策

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-23 18:17

富邦金 (2881-TW) 今 (23) 日舉行法說會，首席經濟學家羅瑋提出最新經濟預測，台灣今年經濟成長率保三無虞，若出口持續改善，有機會上看 3.3% 水準；外界關注日元等亞幣走勢，羅瑋認為，日本央行有望在 6-7 月再度進行貨幣政策的調整，屆時將進一步支撐日元走強，新台幣也有望走升。

對於美國聯準會接下來的動向，羅瑋表示，預估 Fed 6 月利率政策會按兵不動，要看後續的勞動就業市場、通膨數據，若稍微有所改善，不排除今年下半年啟動降息，幅度約 1-2 碼，與富邦金去年預測的情境一相符。

對於各國景氣看法，羅瑋表示，美國全年經濟成長率可能再放緩，約落在 1.6-2.0% 之間，中國經濟成長維持 5% 上下的預估，若民間消費進一步提振，就有機會達成。

台灣經濟成長方面，各機構普遍預期在 3% 以上，主計總處預測 3.59%，我們認為，後續要觀察外貿出口表現，若能隨著國際景氣復甦、加速成長，可望達到 3.2-3.3% 的水準，預估「至少在 3% 以上」。

對於未來台幣、日元走勢，羅瑋說，日本央行先前已經進場干預，劃出 160 就是最低的容忍警戒線，一度帶動日元強升，雖然現在又回落一些，但隨著經濟逐漸恢復穩定，有越來越多的投行預測，日本央行可望在 6-7 月進行貨幣政策調整，將進一步支持日元走升。