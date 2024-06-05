〈金控攻ESG〉合庫獲「企業減碳溫度計」最高等級「成效卓越」 符合巴黎協定1.5℃溫控目標

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-05 08:45

臺灣首家通過 SBT 審核的公股金控，合庫金控 (5880-TW) 積極落實各項減碳永續行動，展現永續韌性，實現減碳成績斐然，並經由天下雜誌「企業減碳溫度計」平台計算，獲得減碳企圖心最高「成效卓越」等級榮譽。

「企業減碳溫度計」平台為天下雜誌於 2022 年成立，採用聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）發布之地球升溫情境，盤點台灣企業減碳目標，為全台唯一呼應巴黎協定之平台。目前累計揭露企業家數近千家，符合「巴黎協定」1.5℃溫控目標之企業僅占 2 成，合庫金控為其中之一。

合庫金控於 2022 年 7 月簽署加入「科學基礎減碳目標倡議」(SBTi)，2023 年 7 月更進一步承諾淨零，8 月通過中期減碳目標審核，為臺灣首家通過審核之公股金控，2023 年更獲國際肯定，首度入選道瓊永續指數（DJSI）「世界指數」與「新興市場指數」雙成分股。

在自身營運減碳 (範疇一、二) 方面，合庫銀行開創公股同業首例，設置環境管理專責單位，以垂直整合模式規劃環境永續事務，計畫性地減緩與調適氣候變遷影響，除持續導入各項 ISO 國際標準外，也逐步提升再生能源使用比例、強化能源使用效率，以及落實綠色營運轉型。另一方面，也積極加強環境教育，推 動低碳飲食、綠色辦公、淨零綠生活等減碳具體作為，以培養員工綠色消費與建 構低碳轉型綠色文化。

在範疇三投融資減碳方面，合庫持續將核心授信業務結合 ESG，與全球最大商業數據庫公司美商鄧白氏公司 Dun & Bradstreet 合作，2023 年成功議合 5,000 家中小企業，提供一站式服務，協助中小企業取得資金執行短中長期減碳 計畫，正面因應氣候變遷風險與掌握機會。