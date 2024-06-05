盤中速報 - BURGER大漲23.71%，報0.618美元

BurgerSwap是基於DEMAX DeFi平臺的基礎上開發的，使用者都能以提案的方式調整手續費、區塊獎勵以及交易所的各種系統功能，使用者可以對這些提案投贊成或反對票。值得注意的是，如果使用者積極參與平臺的運作，則會獲得BURGER代幣。 參與方式包括在管理系統中建立流動性、抵押和投票。