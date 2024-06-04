〈台積電股東會〉客戶擔憂兩岸起衝突 魏哲家：曾討論產能分散 但不可能全移出台灣

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-06-04 19:13

台積電 (2330-TW)(TSMUS-US) 今 (4) 日新任董事長魏哲家上任即面臨地緣政治挑戰，針對媒體提問，若兩岸有所衝突，客戶會不會要求趕快把他們產品移到美國亞利桑那州生產，魏哲家說，的確有過這樣的討論，但台積電有 8 至 9 成產能都在台灣，要全部移出是不可能的。

魏哲家回應，兩岸間的不穩定的確需要供應鏈韌性，台積電也不希望戰爭發生，但戰爭一旦發生，除了台積電以外，還會有更多事情需要擔憂，希望兩岸與全球領導人具備聰明才智因應，不要有衝突。

魏哲家也再度重申將持續根留台灣，強調台積電擴產都以台灣為優先，第一順位是台灣、第二順位也是台灣、第三順位同樣是台灣，也強調最先進製程一定是先從台灣開始，先在台灣站穩腳步才往外擴散。

針對海外布局，魏哲家說，台積電日本熊本一廠進展相當順利，因此馬上宣布興建第二座廠，預定年底興建，至於是否興建三廠，公司考量是先站穩腳步，等一、二廠營運上軌道，再決定是否啟動三廠。