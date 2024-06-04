〈台積電股東會〉劉德音：感謝股東大力支持 帶動股價表現相對強勢

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-06-04 09:21

台積電 (2330-TW)(TSMUS-US) 今 (4) 日召開股東會，董事長劉德音表示，感謝股東大力支持，讓公司股價表現相對強勢；台積電今日股價逐步走高、小漲表態，維持在相對高點。

台積電今年又是大大成長的一年，除了去年比較基期較低，也受惠於全球 AI 伺服器建置風潮，帶動先進製程需求強勁，也是台積電擅長的領域，因此對台積電未來幾年成長深具信心。

劉德音說，台積電今天已經是全球公認技術領先的半導體公司，但台積不會以此自滿，相反會持續加大力道投入研發，強調現階段 AI 所需的運算力仍然是遠遠無法滿足的。

全球足跡方面，劉德音說，台積電正持續努力在日本、美國與德國建立新廠，公司必須用新方法在新地方與新的社會文化建立台積電新的製造基地，坦言採過程中雖面臨不少挑戰，但公司正持續學習並一一克服中，也是全球客戶對公司有高度信任的原因。