〈台積電股東會〉2030年佔全台用電量估提升至11-12% 經濟貢獻度同步增長

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-06-04 11:11

台積電 (2330-TW)(TSMUS-US) 今 (4) 日召開股東會，董事長劉德音說，現階段看 AI 需求的確比一年前更樂觀，至於用電問題，則指出目前台積電佔全台用電約 8%，2030 年預估會提升至 11-12%，但公司對台灣經濟貢獻度也同步提升。

股東關心台積電在台建廠面臨水電資源匱乏疑慮，劉德音強調，公司跟政府一向有通暢的溝通管道，對未來用電、用水量完全透明，就看台灣政府如何克服，依現階段來看，台積電用電量約莫是全台的 8% 左右，2030 年恐怕接近 11-12%，但台積電對台灣經濟貢獻度也同步增加，政府也會看到台灣成長機會。

至於用水量，劉德音指出，台積電在台灣用水比例其實是相當低，遠比其他產業經濟貢獻價值要低很多，且台灣也有地形等問題，公司持續跟政府緊密合作克服相關問題，認為這不只是台積電的問題，而是台灣全體所面臨的問題。

股東提問，是否更樂觀看 AI 需求，並調高資本支出導致現金股利調升速度放緩，劉德音回應，台積電未來五年的業務成長與資本支出都是每個月滾動檢討，目前看 AI 需求比一年前樂觀。

財務長黃仁昭補充，台積電建產能是根據市場長期需求預測，公司也有專門團隊負責調研，公司產能規劃不會因半導體景氣上下而有所變動，現金股利方面，台積電在資本支出完後，又會有自由現金流入，因此會將 70% 的自由現金流量用於分派股利，原則是每一季的現金股利不比前一季低，每一年的現金股利不比前一年低，待投資回收後，現金股利會傾向逐步增加。

針對美國廠建造成本高昂，劉德音說，美國廠建造成本雖然高，但公司建廠成本仍低於其他同業，強調至美國建廠是全球破碎化的必要，不只是台積電，其他公司也陸續布局，強調至美國建廠是個學習過程，就像是台積電在台灣建造第一座 8 吋廠以及第一座 12 吋廠。

另外，股東也擔憂美國客戶也受法規限制影響出貨，劉德音說，台積電一向遵守法規，會根據客戶需求提供相應協助。