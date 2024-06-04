〈台積電股東會〉股價太高是否如輝達分割股票？劉德音：股價還沒有那麼高

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-06-04 10:32

小股東也在會中提出，能否請董事長給大家一句智慧且具有啟示的話，劉德音再度幽默回應「買台積電股票」，引發全場哄堂大笑。

針對美國企業回購股票，劉德音說，現在沒有回購股票的計畫，由於公司是重資產公司，因此收益期望盡量發給股東；黃仁昭說，有研究過發放現金股利與回購股票兩種方法，回購股票為一次性，但穩定的現金股利具有可持續性。

至於華為也投入晶圓製造領域，劉德音說，台積電永遠都會有競爭對手，華為不華為其實沒有關係，公司現在是領先地位，但公司在乎的是進步速度是不是比其他對手更快，至於什麼時候會被趕上，則坦言其實不太可能。