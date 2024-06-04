〈台積電股東會〉股價太高是否如輝達分割股票？劉德音：股價還沒有那麼高
鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-06-04 10:32
台積電 (2330-TW)(TSMUS-US) 今 (4) 日召開股東會，針對小股東提問，股價太高是否考慮與輝達 (NVDA-US) 一樣分割股票，讓更多小股東參與，董事長劉德音幽默回答，股價還沒有那麼高，財務長黃仁昭則補充，現階段政府已開放盤中可以進行零股交易，因此較無股票分割的需求。
小股東也在會中提出，能否請董事長給大家一句智慧且具有啟示的話，劉德音再度幽默回應「買台積電股票」，引發全場哄堂大笑。
針對美國企業回購股票，劉德音說，現在沒有回購股票的計畫，由於公司是重資產公司，因此收益期望盡量發給股東；黃仁昭說，有研究過發放現金股利與回購股票兩種方法，回購股票為一次性，但穩定的現金股利具有可持續性。
小股東也提問，美國輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 等都分別與台積電合作，要以誰的意向為主，總裁魏哲家笑說，這個問題可能會有點破壞公司與客戶的關係，兩家公司跟台積電關係都非常良好，公司都跟客戶共同成長。
至於華為也投入晶圓製造領域，劉德音說，台積電永遠都會有競爭對手，華為不華為其實沒有關係，公司現在是領先地位，但公司在乎的是進步速度是不是比其他對手更快，至於什麼時候會被趕上，則坦言其實不太可能。
另外，黃仁勳日前公開喊話希望各國建立主權 AI，劉德音指出，對台積電來說，當然是越多主權 AI 越好，主要因公司的客戶就是輝達與超微等 IC 設計公司，因此就是客戶需要多少、公司就盡量協助客戶。
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