信邦5月營收持穩 消費性產業需求回溫

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-04 16:42

電子零組件廠商信邦 (3023-TW) 今 (4) 日公告 5 月營收 28.25 億元，月增 0.17%、年減 3.33%；累計前 5 月營收 136.67 億元，年減 4.75%。公司表示，受惠 AI 創新應用及客戶端庫存已陸續回到正常水平，帶動消費性產業需求回溫。

信邦指出，5 月營收成長，係醫療、工業應用、通訊及電子週邊等產業之銷售分別較 4 月成長 1.13%、3.58% 及 10.93%。

累計前 5 月相較於去年同期，醫療及健康照護產業減少 10.20%、汽車產業減少 9.03%、綠能產業減少 8.05%、工業應用產業成長 1.76%、通訊及電子週邊產業減少 2.40%。

信邦表示，產業別銷售分布來看，綠能產業佔合併營收 31.77%；工業應用產業佔 29.19%；通訊及電子週邊產業佔 17.17%；汽車產業佔 13.64%；醫療及健康照護產業佔 8.23%。