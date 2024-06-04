【量大強漲股整理】六月份該關注那些大事件?主流股在哪?

鉅亨研報 2024-06-04 17:35

加權指數，今日開低走低，終場下跌 180.14 點，收在 21356.62 點，成交量 4420 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 235.58 億，投信買超 68.64 億，自營商賣超 125.57 億，三大法人合計賣超 292.51 億，其中，投信連 3 買，累計 104.47 億。

美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌 0.3%，標普 500 指數上漲 0.11%，納指上漲 0.56%，費半上漲 0.57%，美國供給管理協會（ISM）3 日公布，5 月製造業指數降至 48.7，低於經濟學家預期的 49.8，也是連續第二個月低於象徵景氣榮估線的 50，暗示高利率限制企業設備投資之際，美國製造業難以凝聚動能；本週市場聚焦即將公布的 5 月份非農就業數據，這是聯準會降息的另一個關鍵考慮因素；AI 產業領頭羊 (NVDA-US) 輝達，上漲 4.9%，收在 1150 美元，再創歷史新高，執行長黃仁勳宣布 2026 年推出下一代 Rubin 人工智慧平台後，美銀分析師將目標價調高至 1500 美元；台股方面，加權指數，終場下跌 180.14 點，收在 21356.62 點，量能來到 4420 億元，預期加權指數將在月線附近震盪整理，整理完畢後，有望繼續上攻，挑戰 22000 點大關；中華經濟研究院昨（3）日發布今年 5 月台灣製造業採購經理人指數（PMI），指數彈升至 55.4，結束連 14 個月緊縮，且為 2022 年 5 月來最快擴張速度，有利台股上攻。

權值股方面，(2330-TW)台積電，下跌 0.83%，收在 839 元，今天召開股東會，為董事長劉德音退休前最後一次主持股東會，他提到今年是公司大大成長的一年，人工智慧伺服器需求持續升高，先進半導體需求也很旺，鑒於企業本身在製造與技術的優勢，對未來幾年成長深具信心；(2317-TW)鴻海，下跌 3.12%，收在 171 元，旗下鴻佰科技昨（3）日宣布，將在台北國際電腦展展示次世代 AI 數據中心全方位解決方案，涵蓋 (NVDA-US) 輝達、(AMD-US)超微與 (INTC-US) 英特爾三大平台新品，並將展示最新的 GB200 AI 伺服器；(2454-TW)聯發科，下跌 2.36%，收在 1240 元，先前法說會釋出手機需求逐漸恢復的樂觀訊號，搶搭手機市況回春商機，下半年將推出次世代 AI 晶片「天璣 9400」，外傳已相繼獲得 OPPO、vivo 等陸系手機品牌大客戶大量下單，為下半年業績挹注成長動能。

COMPUTEX 2024（台北國際電腦展）今天正式開展，預計吸引 1500 家參展商參加，(NVDA-US)輝達執行長黃仁勳、(AMD-US)超微執行長蘇姿丰及 (INTC-US) 英特爾執行長基辛格，三大 AI 巨頭都會參加，分享各種 AI 新創應用和完整的解決方案，全球人形機器人市場預計將快速成長，2023 年至 2028 年複合年增長率 ( CAGR ) 為 50%；(6161-TW)捷波，股價漲停鎖死，收在 69.1 元，再創波段新高，目前外資已連 4 買，累計 906 張，包括挪威主權基金等，這是近年來罕見的對工業電腦廠商的投資案例，企業推出一系列為工業 4.0 量身定製的工業電腦，也推出多功能主板搭載無人搬運車系統 ( AGV )，為機器視覺解決方案提供支援，企業看好 2024 年營運將會明顯優於去年；母公司，(6579-TW)研揚，上漲 3.51%，收在 191.5 元，大力布局智慧物聯網產業，在 Edge AI 業務已累積 300 多個 POC 專案，並打入蝦皮供應鏈。

AI+ 機器人黑馬股

(6161-TW) 捷波，昨日漲停後⊕，今天再度漲停⊕⊕，再創波段新高!

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資產股

(1446-TW) 宏和，盤中更大漲 + 5%，再創波段新高! 來到 58.4 元大關! 板橋君麟建案 Q4 入帳，貢獻業績帶動挹注，EPS>30 元，4 月營收年增率，高達 2179.26％

本益比偏低當然噴出! 通通領先預告在前面

根據研調機構 Grand View Research 的預測，2030 年全球資料中心散熱市場規模將達 561 億美元，2022~2030 年 CAGR 高達 17.1%，可見散熱市場商機相當龐大，(2486-TW)一詮，盤中股價再創歷史新高，來到 112.5 元，企業表示，電子產品不斷強調高效能及微型化，漸漸走向體積更小，功率效能更大的趨勢時，均熱片能在有限體積內解決電子元件散熱的問題，應用範圍涵蓋伺服器、通訊基地台、車用、遊戲機、PC 等領域，近年更朝車用、高速運算 HPC／AI（高效能運算／人工智慧）等深化應用，目前已順利取得 (NVDA-US) 輝達 B100 均熱片訂單，更傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，並在今年第 2 季開始出貨，成長動能可期。

不論是 AI 伺服器、電動車、智慧電網都需要大量的銅，2024 年預估銅的供給缺口將高達 45 萬噸，而且供給短缺的情況可能會更嚴重，高盛預估，2024 年底銅價上看 12000 元，2025 年底上看 15000 元，有望迎來 20 世紀第 2 次牛市，(2009-TW) 第一銅，上漲 3.09%，收在 53.4 元，股價整理完畢後，有望挑戰前波高點 64.1 元。

2023-2028 年 AI 電力使用量預計將會以年複合成長率 30% 快速成長，充分顯示電力議題已不僅僅是缺電問題，而是 AI 科技趨勢不可或缺的重要主題，重電族群將會長期受惠，再加上銅價持續走強，對電線電纜產業也是個大利多。(1603-TW) 華電，上漲 1.68%，收在 45.45 元，身為台灣少數的超高壓電纜供應商，長期參與台電 161/345KV 線路機電工程，目前已陸續取得訂單，開始貢獻營收。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師