〈COMPUTEX〉廣運在智慧倉儲系統接單強勁 估將超越逾50%營收比重

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-04 13:12

除新一代水冷散熱系統及半導體自動化設備之外，廣運 (6125-TW) 今 (4) 日出席台北 COMPUTEX 展，總經理柯智鈞也對包含客製化工廠自動化生產線、自動倉儲系統、電商物流發貨中心等的大量接單表示樂觀，除已獲揭露的巨大 (9921-TW) 自動化生產、倉儲之外，法人估今年廣運在自動倉儲系統等的營收將超過 50% 比重。

楊應超 (左) 及廣運執行長謝明凱。(鉅亨網記者張欽發攝)

廣運受惠全台企業對智慧自動化需求持續勁揚，舉凡知名電商智慧物流發貨中心一般工廠智慧製造、高密度倉儲物流及政府公共工程等設備系統。在自動化物流系統業務方面的客戶遍及各行各業包含電機電子、食品、資訊流通、車載、石塑化、半導體產業及政府公共工程等。

廣運 2023 年得標重要公共工程有，國家聯合典藏中心高層高效倉儲書架設備採購案，金額規模 6.9 億元，履約期間為 2023 年 7 月至 2025 年 5 月。「機場捷運增設機場第三航廈站 (A14 站) 計畫」ME03B 標 A14 車站行李處理設備系統工程，金額規模 6.85 億，履約期間為 2024 年 3 月至 2028 年 3 月。

廣運執行長謝明凱今年初即指出， AI 的運用今年將由聊天機器人進一步擴充到工業及商業的運用，而目前廣運的合作夥伴宇見智能科技（MetAI）也一同展出最新的尖端生成式模型技術—「即時 3D 模擬生成智慧物流場域」透過 MetAI 的生成式模型，迅速生成模擬場景的技術，預期將徹底改變自動化倉儲及物流產業。