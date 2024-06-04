〈COMPUTEX〉廣運在智慧倉儲系統接單強勁 估將超越逾50%營收比重
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-04 13:12
除新一代水冷散熱系統及半導體自動化設備之外，廣運 (6125-TW) 今 (4) 日出席台北 COMPUTEX 展，總經理柯智鈞也對包含客製化工廠自動化生產線、自動倉儲系統、電商物流發貨中心等的大量接單表示樂觀，除已獲揭露的巨大 (9921-TW) 自動化生產、倉儲之外，法人估今年廣運在自動倉儲系統等的營收將超過 50% 比重。
在廣運營運走強且正進行市場籌資的同時，在今天開展台北 COMPUTEX 展上，也吸引有「最懂鴻海 (2317-TW)、外資第一名分析師」稱號的楊應超，以遠東醫電董事身份赴廣運參展攤位拜訪。
廣運受惠全台企業對智慧自動化需求持續勁揚，舉凡知名電商智慧物流發貨中心一般工廠智慧製造、高密度倉儲物流及政府公共工程等設備系統。在自動化物流系統業務方面的客戶遍及各行各業包含電機電子、食品、資訊流通、車載、石塑化、半導體產業及政府公共工程等。
廣運 2023 年得標重要公共工程有，國家聯合典藏中心高層高效倉儲書架設備採購案，金額規模 6.9 億元，履約期間為 2023 年 7 月至 2025 年 5 月。「機場捷運增設機場第三航廈站 (A14 站) 計畫」ME03B 標 A14 車站行李處理設備系統工程，金額規模 6.85 億，履約期間為 2024 年 3 月至 2028 年 3 月。
廣運執行長謝明凱今年初即指出， AI 的運用今年將由聊天機器人進一步擴充到工業及商業的運用，而目前廣運的合作夥伴宇見智能科技（MetAI）也一同展出最新的尖端生成式模型技術—「即時 3D 模擬生成智慧物流場域」透過 MetAI 的生成式模型，迅速生成模擬場景的技術，預期將徹底改變自動化倉儲及物流產業。
MetAI 與廣運近半年來攜手合作，執行長余泰萬指出，將廣運智慧物流中心 (Smart Logistics Center) 的產業知識與 MetAI 生成式模型整合，突破產業過往的瓶頸，透過技術創新，MetAI 的生成式模型能在不到 4 分鐘內就透過 NVIDIA RTX GPU 運算後自動生完整的 OpenUSD SimReady 虛擬倉儲物流環境，將傳統需要 278 小時的前置作業規劃時間大幅縮短。此外，透過數位孿生場域的模擬，還預期能有效減少 40% 的專案落地時程，提高效率又降低風險。
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