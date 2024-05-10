富邦金前4月賺434億元年增1倍EPS 3.34元 北富銀創同期新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-10 16:46

富邦金 (2881-TW) 今 (10) 日公布 2024 年 4 月自結稅後純益 130.3 億元，月增 62.77%、年增 65.14%，累計今年前 4 月合併稅後純益 434.1 億元，年增近 1 倍，每股稅後純益 (EPS) 為 3.34 元。子公司台北富邦銀行及富邦證券單月及累計前 4 月稅後純益皆創下歷年同期新高。

富邦人壽 2024 年 4 月稅後純益為 90.9 億元，累計稅後純益為 265.2 億元，單 4 月及累計前 4 月獲利較去年同期分別成長 76% 及 114%。本月主要投資收益來源為利息收入、國內股票及基金資本利得。富邦人壽持續密切關注市場波動情況，並保持穩健的投資布局。

富壽指出，股市方面，4 月台股加權指數維持高點，持續實現資本利得，然國內外股票等投資之價值仍較年初成長，致富邦人壽於 4 月底整體金融資產之其他權益維持為未實現利益。債市方面，4 月美國公債利率反彈，持續反映穩健的就業與內需表現，策略上保有充足流動性部位，於後續市況變化時能較有彈性因應。匯市方面，美國經濟表現強勁，市場持續調整美國降息預期，推升國際美元走強，4 月美元兌台幣升值約 1.73%，貢獻當月匯兌利得。

富邦人壽個體累計前 4 月初年度保費收入 (First Year Premium) 達 369 億，預估排名業界第一，總保費收入 (Total Premium) 達 1172 億，預估排名業界第二；單 4 月初年度保費 85 億，較去年同期成長 23%，成長動能主要來自傳統型及投資型商品，預估排名業界第一，總保費 277 億，較去年同期亦成長 18%，預估排名業界第二。

富邦人壽持續強化長年期繳與保障型商品銷售，累計前 4 月初年度等價保費收入 (FYPE) 達 171 億，較去年同期成長 32%，另累計前 4 月個人健康及傷害險亦較去年同期成長 31%，商品轉型策略推動有成。4 月底淨值比率高於 10%，RBC 超過 300%，整體資本水準維持良好。

台北富邦銀行 4 月稅後純益 25.5 億元，為歷年 4 月新高，累計稅後純益 107.1 億元，年成長 24%，累計獲利續創歷史新高，利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長 14% 及 52%，帶動營收較去年同期成長 17%。

北富銀各項業務動能穩定成長，存放款餘額較去年同期成長 9% 及 13%，財富管理銷售動能強勁，財管收益年成長超過 4 成，信用卡有效卡數穩定增加，簽帳金額年成長超過 5 成。截至 4 月底逾放比率為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為 1121%，維持良好資產品質。

富邦產險 4 月稅後純益 2.6 億元，累計稅後純益 16 億元。累計前 4 月簽單保費 227 億元，年成長 12%，簽單市佔率 25.2%，維持市場領先地位。