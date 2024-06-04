〈紐約匯市〉美經濟浮現放緩跡象 美元指數貶至三周低位

鉅亨網編譯林薏禎 2024-06-04 06:03

美元指數周一 (3 日) 貶至三周低點。數據顯示美國經濟正在逐步放緩，製造業和營建支出數據遜於預期，暗示聯準會 (Fed) 有望從今年稍晚開始降息。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.53%，報 104.11，為 5 月中旬以來最低。

數據公布後，美元兌日元也貶至兩周低點，截稿前跌近 0.8%，至 156.05 日元。歐元勁揚逾 0.5% 至 1.0901 美元，創 3 月 31 日以來新高。

周一數據顯示，5 月 ISM 製造業指數從 4 月的 49.2 降至 48.7，進一步從 3 月創下的 18 個月高點滑落。BMO 於報告中指出，美國製造業在過去 19 個月當中，有 18 個月都出現萎縮。

除 ISM 製造業指數以外，美國 4 月營建支出也意外連續兩個月下滑，繼 3 月減少 0.2%，4 月再減 0.1%。

Convera 全球宏觀策略師 Boris Kovacevic 表示：「投資人和市場相信美國例外主義正在減弱。這還沒有完全結束，但市場對於這還會持續多久已開始抱持懷疑態度。」

根據 LSEG 的利率機率 App，在 ISM 和營建支出數據出爐後，利率期貨認為 Fed 在 9 月降息的機率升至 59.1% 左右，高於上周五 (31 日) 晚間的約 55%。

因人們對 Fed 何時降息與降息幅度的預期出現變化，美元指數 5 月創下今年首度月線收黑。期貨市場已充分消化今年降息 1 碼的影響。

另一方面，歐洲央行 (ECB) 即將在周四 (6 日) 召開利率會議，市場幾乎肯定 ECB 將在本次會議降息。官員們的發言以及歐元區經濟預測，將成為交易員們關注的焦點。市場預期，ECB 今年將降息 57 個基點。

其他貨幣方面，受美元走軟帶動，英鎊升近 0.5% 至 1.2803 美元，同樣登上兩個多月高點。

曾推動英國脫歐的英國改革黨領袖 Nigel Farage 宣布，他將以候選人的身份加入下個月的英國大選，英鎊隨後小幅回落。這被廣泛視為對現任首相蘇納克 (Rishi Sunak) 的重大打擊。

墨西哥披索暴跌 4.2%，至 17.7022 披索兌 1 美元，為 4 月 19 日以來最低。周末總統大選結束後，最終由執政黨提名的候選人薛恩鮑姆 (Claudia Sheinbaum) 成功出線，成為墨西哥史上首位女總統。

In Touch Capital Markets 資深外匯分析師 Piotr Matys 說：「投資人似乎愈來愈擔心，在下議院拿下絕對多數的席次後，墨西哥執政黨可能會採取對市場不利的政策，因此導致披索表現不佳。」

與此同時，印度盧比一度登上兩個半月高點，截稿前升逾 0.4%，至 84.0630 盧比兌 1 美元。出口民調預估印度總理莫迪 (Narendra Modi) 有望三度連任。

截至台灣時間周二 (4 日) 約 6:00 價格: