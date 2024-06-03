補庫存力道增 5月台灣製造業PMI創2年來新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-03 17:06

中華經濟研究院今 (3) 日公布 5 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 達 55.4%，不僅較上月躍升 6 個百分點，更創 2022 年 5 月以來新高，中經院指出，主要是因國際市場不確定性下降，品牌廠商陸續回補庫存帶動，未來六個月展望指數也同步攀升至 2022 年 4 月以來高點。

中經院指出，製造業自 2021 年 12 月以來，首見新增訂單和生產兩指數同步站上 60.0% 以上擴張速度。

就六大產業來看，主要是化學暨生技醫療產業、電子暨光學產業、食品暨紡織產業與基礎原物料產業的新增訂單大幅攀升。

中經院說明，除了去年下半年開始熱絡的 AI、半導體相關供應鏈外，其他電子零組件業者也陸續回報訂單、生產與展望呈現擴張，而供應商交貨時間指數續揚至 2022 年 6 月以來高點。

由於製造業仍以採購關鍵物料為主，使存貨指數仍緊縮，客戶存貨已連 19 個月低於當前客戶所需 (低於 50.0%)，惟採購價格快速攀升，原物料價格指數攀升至 2022 年 6 月以來最快上升速度 (66.1%)。