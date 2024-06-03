營收速報 - 永信建(5508)5月營收10.05億元年增率高達41.85％
鉅亨網新聞中心 2024-06-03 14:15
今年1-5月累計營收為50.89億元，累計年增率168.2%。
最新價為207.5元，近5日股價上漲5.97%，相關建材營造股價指數上漲3.7%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+714 張
- 外資買賣超：-2909 張
- 投信買賣超：+3435 張
- 自營商買賣超：+188 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|10.05億
|42%
|-0%
|24/4
|10.08億
|136%
|-2%
|24/3
|10.24億
|102%
|4%
|24/2
|9.82億
|454%
|-8%
|24/1
|10.69億
|1252%
|-4%
|23/12
|11.18億
|315%
|-16%
永信建(5508-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。有關建築材料買賣(期貨除外)。有關室內裝潢之設計及施工業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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