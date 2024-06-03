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鉅亨速報

營收速報 - 永信建(5508)5月營收10.05億元年增率高達41.85％

鉅亨網新聞中心 2024-06-03 14:15

永信建(5508-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣10.05億元，年增率41.85%，月增率-0.22%。

今年1-5月累計營收為50.89億元，累計年增率168.2%。

最新價為207.5元，近5日股價上漲5.97%，相關建材營造股價指數上漲3.7%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+714 張
  • 外資買賣超：-2909 張
  • 投信買賣超：+3435 張
  • 自營商買賣超：+188 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 10.05億 42% -0%
24/4 10.08億 136% -2%
24/3 10.24億 102% 4%
24/2 9.82億 454% -8%
24/1 10.69億 1252% -4%
23/12 11.18億 315% -16%

永信建(5508-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。有關建築材料買賣(期貨除外)。有關室內裝潢之設計及施工業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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