矽力*-KY庫存調節進入尾聲 今年營收逐季揚

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-15 18:14

PMIC 業者矽力 *-KY(6415-TW) 今 (15) 日召開法說會，董事長陳偉表示，庫存調節已進入尾聲，水位也降至健康水準，看好汽車、消費性電子、資料中心與筆電市場需求回升，將帶動今年營收逐季成長。

陳偉說，經過長達一年半的庫存去化，首季營收重返成長，毛利率也回升至 51.8%，預期接下來不會再有庫存損失，目前庫存天數已從 101 天降至 92 天，甚至因客戶急單多，正積極生產提高庫存水位。

陳偉指出，首季新增百家客戶，今年營收可呈現逐季成長，主要是先前導入的新品陸續放量，加上整體需求回溫，尤其在下半年，年增率可回升至 20-30%，僅剩下歐美車用客戶還在調整庫存，中國電動車客戶庫存健康，預期隨著新品陸續放量、市佔率提升，看好長期車用成長動能。