宜鼎看好與輝達合作 AI接案加速成長

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-03 12:49

工控記憶體模組廠宜鼎 (5289-TW) 本周參與 COMPUTEX，展出一系列邊緣 AI 應用解決方案以及智慧儲存與周邊擴充模組，董事長簡川勝指出，先前接獲的 AI POC 案件將落地，且有加速趨勢，效益將在今年下半年起至明、後年顯現，也看好與輝達 (NVDA-US) 的合作關係。

簡川勝表示，今年記憶體漲勢確定，下半年價格將繼續上揚，尤其在雲端 AI 加持下，大量消耗記憶體產能，不同產業、需求有所不同，宜鼎長期耕耘 IPC 領域，預期下半年會回升。

針對 AI，簡川勝說，先前耕耘的 AI 專案持續落地，看好 AI 正從雲端滲透至邊緣 (Edge) 端，有眾多應用都陸續在做 POC，預期案子會越來越多，量能會越來越大，導入 AI 時程會再加速，尤其宜鼎與旗下安提國際已布局多年，與輝達合作關係密切，對此深具信心。

宜鼎今年在 COMPUTEX 展示邊緣 AI 全方位新品，包括 CXL 2.0 記憶體、E1.S/E3.S SSD、針對機器視覺獨創的 MIPI over Type-C 相機技術等；並透過智慧製造 PPE 工裝辨識、人流智能追蹤等動態展示，凸顯邊緣 AI 應用的客製化實力。