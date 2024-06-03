亞洲5月工廠活動持續擴張 日本1年來首度站回50上方

鉅亨網新聞中心 2024-06-03 14:10

儘管中國經濟反彈難以獲得動力，但在新訂單復甦的支撐下，5 月亞洲工廠活動仍持續擴張。

標準普爾全球銀行和 au Jibun 銀行的數據顯示，日本和南韓的製造業採購經理指數 5 月恢復成長，結束了數月的低迷狀態。

日本製造業 PMI 自 2023 年 5 月以來，首次轉為擴張，從 4 月的 49.6 升至上個月的 50.4。

主要產出和新訂單分類指數仍處於收縮狀態，但接近持平，降幅為一年來最慢，顯示情況開始好轉。製造商也對前景保持樂觀，反映出行銷努力和新產品發布將取得成功的預期，他們也預計汽車和半導體產業復甦。

S&P Global Market Intelligence 分析師 Pollyanna De Lima 表示，結果顯示「整個製造業的趨勢令人鼓舞，新訂單和產量基本上穩定，企業對未來一年保持樂觀」。

日本以外，南韓也在連續兩個月低於 50 後恢復擴張，台灣的製造業 PMI 從 4 月的 50.2 升至 50.9，越南維持在榮枯分水嶺 50 之上。

S&P Global Market Intelligence 首席經濟學家 Joe Hayes 表示，南韓製造業似乎迎來了第二春。「調查的定性證據也描繪了一幅充滿希望的前瞻性圖景。」