出口續帶旺經濟！韓5月半導體出口暴漲54.5% 順差創三年多高

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-03 08:49

在半導體和汽車出口強勁帶動下，南韓 5 月出口額年增 11.7% 至 582 億美元，創 22 個月高點，進口則年減 2% 至 532 億美元，創下 2020 年 12 月來最大貿易順差紀錄

隨著包括高頻寬記憶體 (HBM) 在內的記憶體晶片銷量成長一倍以上至，南韓 5 月半導體出口成長 54.5%，連 7 個月成長，但略低於 4 月的 56.1%，汽車出口則成長 4.8%。

根據南韓產業通商資源部上周六 (1 日) 公佈的數據，反映工作日差異的 5 月出口額年增 9.2%，低於 4 月的 11.3%，若不考慮工作日差異則年增 11.7%，低於《彭博資訊》調查的 15.3%。

南韓產業通商資源部長安德根表示，從去年下半年開始，出口一直引領經濟成長，正在建構強勁的成長動能。

受惠於半導體和汽車等產品需求強勁，出口表現保持強勁，南韓央行 (BOK) 上月大幅上調經濟成長預期，晶片銷售尤其強勁，引領去年底以來海外整體銷售的成長。今年第一季，貿易推動南韓經濟成長的速度較分析師預期高出一倍。

此外，由於 SUV 等高價車款海外銷售強勁，加上全球對油電混合車的需求，南韓 5 月汽車出口額成長 4.8% 至 65 億美元。南韓上月也將今年汽車和汽車零件出口額目標上調至 1000 億美元。

牛津經濟研究院經濟學家 Sheana Yue 指出，最新數據顯示亞洲出口的強勁動能或將持續一段時間，這在很大程度上要歸功於晶片的上升週期。

南韓今年出口成長的部分原因是韓元兌美元貶值，韓元在亞洲表現最差，但匯率對企業整體獲利能力的影響好壞參半，因韓元走貶令一些嚴重仰賴進口材料組裝並運往海外的公司成本上升。

不過，南韓出口前景仍存在風險，仍在努力擺脫國內消費低迷困境的中國需求存在不確定性，IMF 上月呼籲中國為經濟提供更多貨幣和財政支持政策。南韓 5 月對中國出口年增 8%，對美出口則成長 15.6%。