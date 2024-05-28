〈長榮股東會〉前兩年大賺是天時地利人和 配股利10元沒虧待股東

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-28 18:11

長榮海運（2603-TW）今 (28) 日召開 113 年股東常會，通過長榮每股配發 10 元現金股利等議案。股東會出席率達 71.48%，長榮董事長張衍義表示，每股稅後盈餘 (EPS) 16.7 元，配發股利 10 元，自認「沒虧待股東」。總經理吳光輝指出，去年全球航運大家都賺錢，是難得的「天時地利人和」。

長榮海運 2023 年全年稅後純益約 353.37 億元，年減 89.4%，每股純益 16.7 元，股東會通過配發現金股利 10 元，配息率 60.6%。觀察 長榮 2023 年第 4 季稅後純益為 32.9 億元，每股純益 1.56 元，是貨櫃三雄中，去年第 4 季唯一獲利的業者。

關於股東最關心的股利分配，今日上台發言的股東們大多表示滿意，並對長榮經營團隊表示感謝，但也有股東表示，前年 EPS 是 87.07 元，去年掉到 16.7 元，感覺落差甚大，希望總經理吳光輝為 36 萬股東「再多努力一點」。

張衍義表示，去年 EPS 16.7 元，配發現金股利 10 元，配息率達 60.6%，這樣的高配發率，自認應該「沒虧待股東」。

針對股東要長榮再努力的建議，吳光輝指出，去年全球航運大家都賺錢，是難得的「天時地利人和」，但當潮水退了才看清楚誰有實力。今年全球航運第一季的營收 54 億美元，長榮海運就佔 3.95 億美元，數據顯示很清楚。但在目前的大環境下，要達到像去年那樣的股利水準，他坦言今年實在「辦不到」。

國際貨幣基金組織 (IMF) 於 4 月發佈全球經濟展望報告 (WEO)，預估 2024 年全球經濟增長率為 3.2％ ，其中預估美國經濟增長 2.7％，大陸增長 4.6％，歐元區增長 0.8％，三大主力經濟體皆正向增長。

目前美國經濟表現良好，歐洲經濟持續復甦，大陸雖受房地產危機影響，但各項提振措施陸續出台，各項市場指標轉好，有助航運市場健康發展。但另一方面俄烏戰爭、中東衝突、紅海危機及美國推遲降息，對全球經濟增長產生負面影響。

吳光輝表示，長遠來看，自有船還是要有一定的比例，目前維持自有船 60%，租用船 40%，來做適當調節，截至 2024/05/27，營運船隊共計 217 艘，運能 165 萬 TEU。已簽約的新船訂單尚有 62 艘待交付，運能約 76 萬 TEU。

目前交船時程為 2024 年預計 23 艘新船交付，新增運能約 21 萬 TEU；2025 年 20 艘，約 17 萬 TEU；2026 年 8 艘，約 14 萬 TEU；2027 年 14 艘，約 23 萬 TEU；2028 年 2 艘，約 3 萬 TEU。

長榮海運北美線的長約比重近 5 成，讓長榮海運受衝擊的力道減少。海洋聯盟在 2024 年 2 月 27 日簽訂聯盟延長合作協議至 2032 年，期滿並得繼續延展至 2037 年，有助於航運業將注意力重新聚焦，確保供應鏈的穩定和韌性。