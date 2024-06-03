〈台股開盤〉AI救市 輝達43家台廠供應鏈上榜 開高走高大漲逾300點

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-03 09:41

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳 2 日在台的演講，揭露 AI 在未來應用的可長可久，黃仁勳演講背板揭「43 家台廠供應鏈」入榜，其中護國神山台積電 (2330-TW) 爲市場關注焦點，同時，由 AI 應用向外延伸的廣運 (6125-TW)、供應鍵的欣興 (3037-TW) 也大漲，台股早盤以 21388.71 點也收復月線。

市場專家指出，台股仍處高檔震盪格局，目前在 AI 之外，要注意 5 月營收的公布。

台北股市集中市場早盤以 21388.71 開出，最高達 21546.24 點，一度收復所有均線，預估市場成交值 4405 億元。目前台股在量價配合、技術指標都是健康走勢，證券分析師黃漢成說，台股仍將高檔區間震盪走勢，注意 5 月營收的公布，尤其在消費 IC 類股。

權值股台積電今日早盤以 839 元開出 ，最高攻 844 元，漲幅逾 2.3%，權值股鴻海 (2317-TW) 股價也上漲開出，開盤報價 177 元 ，聯發科 (2454-TW) 早盤報價上漲，以 1256 元開出。但蘋果供應鏈玉晶光 (3406-TW)、大立光 (3008-TW) 力守平盤。

上一交易日美美股收盤漲跌互見，標普盤中短暫跌破 5,200 點，但收盤前 20 分鐘，該股驚險翻紅 0.8%。道瓊勁揚超 570 點，創下今年以來最好的交易日，那指收盤變化不大。三大指數週線收黑，標普和那指分別下跌 0.51% 和 1.1%，結束連續五週漲勢，所幸美股仍迎來 5 月勝利，標普月漲 4.8%，為 2 月以來表現最好的一個月。道瓊本月上漲 2.3%，那指月升 6.88%，創自去年 11 月以來最佳單月表現。

美股收盤，道瓊指數上漲 574.84 點，或 1.51%，收 38,686.32 點。那斯達克指數下跌 2.06 點，或 0.01%，收 16,735.01 點。S&P 500 指數上漲 42.03 點，或 0.8%，收 5,277.51 點。費城半導體指數下跌 49.90 點，或 0.96%，收 5,123.36 點。NYSE FANG + 指數下跌 86.99 點，或 0.84%，收 10,322.11 點。

而台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.26%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.06%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.96%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.51%。AI 王者輝達 (NVDA-US) 續跌 0.78%，報每股 1096.33 美元，失守 1100 美元關口。外傳美國已放慢向輝達和超微公司等晶片製造商發放向中東大規模出口人工智慧（AI）加速器許可證的速度，同時對該地區的 AI 開發進行國安評估。

2024 台北國際電腦展（COMPUTEX）將於 6 月 4 日至 7 日舉行，今年大會以「AI 串聯、共創未來」（Connecting AI）為主題，全場將圍繞熱門的人工智慧（AI），從雲端 AI 伺服器、邊緣的 AI PC 等裝置，到下游各種 AI 新創應用，展出最完整的 AI 解決方案。