〈黃仁勳開講〉輝達攜手華碩、微星 推出四款AI PC

微軟也與輝達合作，幫助開發者將新的生成式 AI 功能用在 Windows 原生和網路應用程式裡，雙方合作將為應用程式開發者提供方便使用的應用程式介面)(API)，讓他們能夠取得由 GPU 加速的小型語言模型 (SLM)，並啟用由 Windows Copilot Runtime 支援，可在終端裝置上運行的檢索增強生成(RAG) 功能。