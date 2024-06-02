〈黃仁勳開講〉輝達攜手華碩、微星 推出四款AI PC
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-02 23:49
AI 晶片大廠輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳今 (2) 日化身超級業務員，替合作夥伴華碩 (2357-TW) 與微星 (2377-TW) 推銷最新的四款筆電，其中華碩為三款、微星為一款，皆搭載最新的 RTX GPU，為新一代 AI PC。
黃仁勳指出，現階段已經有超過 200 款 RTX AI PC，算力高達 700 AI TOPS，可運行生成式 AI。
華碩與微星最新發布的 RTX AI 筆電最高將搭載輝達 GeForce RTX 4070 GPU ，和具有 Windows 11 AI PC 功能的節能系統單晶片，這些 Windows 11 AI PC 將在 Copilot+ PC 體驗推出時獲得免費更新。
輝達消費者 AI 部門副總裁 Jason Paul 表示，輝達 2018 年發布 RTX Tensor 核心 GPU 和 DLSS 技術，開啟了 AI PC 時代，如今藉由 Project G-Assist 與 NVIDIA ACE，NVIDIA 將為超過一億名 RTX AI PC 用戶開啟新一代 AI 體驗。
微軟也與輝達合作，幫助開發者將新的生成式 AI 功能用在 Windows 原生和網路應用程式裡，雙方合作將為應用程式開發者提供方便使用的應用程式介面)(API)，讓他們能夠取得由 GPU 加速的小型語言模型 (SLM)，並啟用由 Windows Copilot Runtime 支援，可在終端裝置上運行的檢索增強生成(RAG) 功能。
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