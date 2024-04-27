研華宣布併購法商Aures 擴大全球智慧零售業務布局

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-27 00:09

工業電腦大廠研華 (2395-TW)26 日晚間召開重訊，宣布併購法國 POS 及 KIOSK 品牌公司 Aures Technologies SA，以搶攻全球智慧零售產品及業務的覆蓋率，成為全球智慧零售整合方案及服務領導者，預計今年完成收購。

研華將透過向 Aures 大股東收購及公開收購，以每股不高於 6.7 歐元收購 Aures 最高至 100% 股權 (流通在外股數共 3,938,173 股)；另外，研華也將以共 500 萬歐元之可轉債協助 Aures 充實營運資金，全案將待雙方內部核決程序及當地主管機關審核完成後依序執行。

研華服務物聯網事業群副總經理江明志表示，全球零售產業自新冠疫情、供應鏈混亂、全球通膨及升息，近年來幾經跌宕，同時適逢 AI 崛起及消費者習慣變遷，行業轉型及整併趨勢日漸顯著。在產業變革中，研華持續深化布局，擴增硬體及軟體產品組合。

Aures 是歐美地區聲譽卓著的品牌，並且有優異的 POS、KIOSK 產品設計開發量能，加以研華在智慧系統的堅強實力及全球運籌網絡，A+A（Advantech + Aures）的結合對於兩家公司，所有員工、客戶、合作夥伴，乃至全球智慧零售服務板塊，都將有可期的發展。

Aures 創辦人暨董事長 Patrick Cathala 表示，研華除了具有深厚的產品技術、全球範圍的精實營運與生產，更長期經營一個享有高度信譽的品牌。相信研華能引領 Aures 延續多年累積的品牌底蘊與價值主張，並挹注能量，共同打造更好的產品及服務。

研華科技董事長劉克振對此次併購表示，近年積極推動第三次轉型，並以 Sector Driven 行業市場驅動，其中，智慧零售更是被定義深具潛力的行業市場之一。此次透過與 Aures 結合，不僅在區域、產品組合、組織能力等面向都高度互補。

另一方面，也揭示研華從過去傳統產品導向（Product Driven），未來將深化每個行業（Sector）的佈局與經營，以「AIoT+ Edge computing」的核心方向，創造更深遠的影響與價值。

Aures 為法國上市公司，Aures 品牌的 POS 設備深耕歐洲、澳洲、美國等地，擁有高知名度及扎實的銷售網絡；其中，旗下美國子公司 Retail Technology Group 為零售 IT 系統服務廠商，擁有遍布全美的服務網絡，搭配研華在智慧城市及零售領域布局多年，A+A 將大幅提升在全球智慧零售產品及業務的覆蓋率。