網銀國際：持續整合台灣泛娛樂產業上下游 著眼國際市場

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-01 16:48

網銀國際表示，將在發展泛娛樂事業版圖的同時，持續透過與產官學界緊密合作，整合台灣泛娛樂產業的上下游，並著眼國際市場，以策略性暨長期性的觀瞻推動企業社會責任，期許成為泛娛樂產業的永續領導者。

網銀國際表示，對過往大多數人誤解遊戲產業應與 ESG 沾不上邊，但在全球 ESG 浪潮下，遊戲產業能著墨的點亦不在少數，如網銀國際率業界之先投入研究的「責任遊戲」，在國外已有先例，但國內則是才剛開始。

網銀國際表示，期以最完整面向的分析，找出遊戲成癮的高風險玩家，應用大數據分析玩家背景資料，形塑出遊戲玩家的生活習慣及消費行為模式，以利未來設計遊戲做出區隔，以及對高風險玩家建立可能的防火牆機制。

除了推動責任遊戲，為健全泛娛樂產業，網銀國際亦透過網銀國際影視投入影城經營、投資影視製作，並透過電競協會的星光計畫打造學以致用的產學合作生態。

而近日舉辦的「ESG 及淨零碳排實踐及展望」研討會，與談人鼎力法律事務所的律師田振慶在分享股東行動主義及企業社會責任做法時，特以網銀國際在此次智冠改選中提出的「全自然人董事名單」，以及「責任遊戲」研究為例。