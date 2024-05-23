南韓央行利率連11凍 上調今年經濟成長預測

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-23 10:42

南韓央行周四 (23 日) 連續第 11 次維持利率不變，並上調全年經濟成長預測，顯示央行可能繼續延遲轉向寬鬆政策立場的時機。

在國內生產毛額 (GDP) 穩健成長和通膨仍高的背景下，南韓央行繼續將 7 天期回購利率維持在 3.50% 的 15 年高點不變，符合市場預期。

華爾街日報 (WSJ) 調查的 13 名經濟學家均預測南韓央行將按兵不動。多數經濟學家認為降息將始於今年最後一季，這項觀點受到比預期還強的 Q1 GDP 數據支撐。

公布利率決議之際，央行也將 2024 年 GDP 成長率預估值，從先前的 2.1% 上調至 2.5%，全年總體通膨率平均估達 2.6%，與先前預測持平，但仍高於 2% 目標。

分析師認為，樂觀的經濟成長前景加上頑強的通膨，可能繼續延遲南韓央行的政策寬鬆計畫。此外，美國貨幣政策的不確定性與南韓家庭負債攀升，恐怕也會導致央行無法太快降息。