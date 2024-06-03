油市重磅消息！OPEC+同意將集體性減產延長至2025年底

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-03 07:40

石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）周日（2 日）開會，同意將集體性減產措施延長至 2025 年，並將部分自願減產協議延長至今年 9 月，力圖提振國際油價。

OPEC + 成員國目前每天減產 586 萬桶，約佔全球需求 5.7%。每日 366 萬桶為官方減產標準，被稱為集體減產，定今年 6 月底到期。此外，減產措施還包括多個成員國提出的自願減產措施，總量為每日 220 萬桶。

這些自願減產的成員國。包括阿爾及利亞、伊拉克、哈薩克、科威特、阿曼、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國。

OPEC + 周日在聲明中表示，同意將「集體性減產措施」延長至 2025 年年底，這代表減產協議再延續一年半。

沙國等成員國此前宣布的「自願減產措施」也將延長至 2024 年第 3 季，包括沙國去年 7 月首次實施的每日減產 100 萬桶。

沙國能源部周日發布聲明，稱自願減產 220 萬桶 / 天的協議將延長至 9 月，隨後會逐步取消，直至 2025 年 9 月。

市場交易員和分析師在會議登場前普遍預料 OPEC + 會延長減產協議。分析師認為，面對地緣政治不確定性，產油國可能選擇謹慎因應。下次 OPEC + 將於 12 月 1 日開會。

今年 4 月，由於戰火威脅中東出口，原油價格一度飆破每桶 90 美元，但在此油價一直回落。布倫特原油期貨上周五收於每桶 81.62 美元，上月累計下跌 7.1%。

沙國能源部長表示，正在等待全球利率下降，以及全球經濟成長動能增強，這可能有助於全球石油需求升溫，並且有一個清晰的需求增長路徑。