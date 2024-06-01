今年持有張數小於10張的受益人數成長率前10檔ETF 最後1檔將除息

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-01 10:10

ETF 規模持續成長，根據集保戶股權分散表統計，截至 5/22 當週有 2 檔 ETF 受益人數破百萬，分別為國泰永續高股息（00878）的 128.2 萬人，以及元大高股息（0056）的 105 萬人。今年以來持有張數小於 10 張的受益人數成長率前十名 ETF，有 9 檔已配發股息，若還要參與配息行情，唯一一檔今年尚未配發過股息的是 00935。

依集保資料顯示，受益人數排名前十的 ETF，除了元大台灣 50（0050）高股息及富邦台 50（006208）外，清一色屬於「高股息」及「科技型」ETF，足見台灣投資人對這兩種題材的熱愛。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，除了受益人數的多寡可以直接反映 ETF 熱門的程度，還有另一項指標：「持有張數小於 10 張的受益人數成長率」則可以反映出當前市場環境下，哪檔 ETF 更受到散戶投資人的好評。

統計今年以來持有張數小於 10 張的受益人數成長率前十名 ETF，其中高股息 ETF 有 5 檔、科技型 ETF 有 3 檔，剩下兩檔則是中小型及一般市值型，同樣也是高股息及科技型更受歡迎。

值得注意的是，10 檔 ETF 中有 9 檔今年皆已配發過股息，也因此吸引了不少散戶參與配息行情，唯一一檔今年尚未配發過股息的是 00935 野村臺灣創新科技 50ETF，該 ETF 從成立至今皆未配發過股息，該 ETF 首次除息時間預估將落在今年 9 月份，即便今年沒有股息行情吸引散戶投資，對於喜愛 AI 科技題材的投資人而言，投資 00935 就是參與未來第五波科技革命浪潮的最佳選擇。

展望未來，近期市場對美國聯準會的降息預期已降低，除科技股續強外， 道瓊指數回檔態勢明顯，短線操作建議維持逢回加碼布局 AI、創新科技強勢族群。00935 經理人林怡君分析，6 月即將要舉行的 COMPUTEX，包括輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰及英特爾執行長 Pat Gelsinger 三大 AI 巨頭都將與會，預計將有更多包括 AI、半導體應用等創新技術會公布。