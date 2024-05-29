台灣ETF申購熱潮降溫？證交所：規模持續穩健成長

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-29 16:36

彭博近來發文直指台灣 ETF 申購熱潮迅速降溫，除了與近月績效表現不佳有關外，主管機構收緊監管措施也是影響因素之一，對此，證交所表示，台灣 ETF 規模持續穩健成長，市場熱絡主因為全球股市及台股屢創新高，加上台股高股息、債券 ETF 大受歡迎所致。

彭博報導指出，5 月掛牌上市的台股 ETF 募集金額合計為新台幣 70 億元，與今年稍早的熱潮形成鮮明對比，其中，元大台灣價值高息 (00940-TW) 光是在上市前，就吸引高達 1752 億元的資金。

證交所表示，台灣近年來 ETF 規模快速成長，截至今年 4 月底，ETF 規模約達 4.8 兆元，今年以來大增逾 1 兆元，成長逾 20%，而 2021 年至 2023 年成長率各約達 19%、11%、68%，增長十分迅速。

證交所進一步指出，全球主要股市及台股持續創新高，有別於其他歐美和日韓市場，主以法人為大宗，台灣市場增長動能，主要來自機構法人及散戶的同步參與，一般投資人參與熱情較高，包括高股息、債券 ETF 等商品都受到青睞。

證交所提醒投資人，由於 ETF 商品種類多元，屬性與風險亦不同，民眾應依自身之投資需求、目的與風險承受度等，選擇適合的 ETF。例如訴求以股息率作為選股指標之高股息 ETF，可能較適合需要有定期取得現金流的投資人；訴求高配息頻率的 ETF，可能須承擔較高的交易及配息成本，投資前應考量自身投資理財需求及目標，熟悉各種類 ETF 的產品特性以及注意相關風險。

為方便投資人掌握投資脈動及 ETF 最新資訊，證交所已於 2023 年 8 月籌設一站式投資資訊平台「e 添富」，提供視覺化分析工具、ETF 相關統計數據、達人講 BAR 及投資篩選器等功能，打造健全 ETF 資訊整合平台，以即時、優質、多元化之方向提昇對國內外投資大眾之服務，做為投資研究的參考，方便全台投資者便利獲取 ETF 相關資訊。