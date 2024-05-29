台股近月反彈逾12% 市值型ETF十強出列皆打敗大盤

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-29 12:29

近期在 520 行情助攻、AI 科技題材激勵，以及企業財報表現優於市場預期等多重利多帶動下，台股自 4 月 22 日波段低點反彈，不僅重回 2 萬點大關之上，近日更連續創新高，截至 5 月 28 日止，加權指數 1 個多月來累積反彈 12.61%，連帶台股市值型 ETF 表現也跟著水漲船高。

進一步觀察同期間表現前十強的台股市值型 ETF，群益台 ESG 低碳 50(00923-TW) 表現最佳，上漲近 15.7%，其次則為元大 MSCI 台灣 (006203-TW) 和元大台灣 50(0050-TW)，漲幅皆超過 15%，前十強的累計漲幅 13% 起跳，打敗大盤。

台股 4/22 波段低點反彈以來，市值型 ETF 表現前十強

資料來源：CMoney、2024/05/28

財富管理專家表示，市值型 ETF 通常代表的整個市場，主要追蹤大盤指數，以市值規模來排列篩選成分股，若是看好該市場後續潛力，便適合透過市值型 ETF 來參與行情，有助長期投資人實現資本增值。

在台股市場中，便有多檔市值型 ETF 可做選擇，而近年發行、較新型的市值型 ETF 在產品設計上，還多融入 ESG 低碳、公司治理等因子，包括訴求布局於低碳市值龍頭企業的 00923 及著重企業公司治理表現的富邦公司治理 (00692-TW) 等。

財富管理專家表示，以近期表現最突出的市值型 ETF-00923 為例，便是提供投資人在追求市場長期表現之餘，也能順勢掌握 ESG 永續投資大勢。00923 透過層層淨化的選股機制，選出 ESG 評分高且碳密度低、獲利能力佳的永續好企業。