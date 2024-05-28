台股創新高 外資反手調節 賣超前10中半數都是ETF
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-28 20:05
台股今 (28) 日終場上漲 54 點，收在 21858 點，站穩五日線，續創收盤新高點，三大法人僅自營商站買方，外資則轉賣方，大舉調節高股息 ETF，以及漲多個股，如中信金 (2891-TW)、宏碁 (2353-TW)、鴻海 (2317-TW)、光寶科 (2301-TW) 等，張數至少達 8000 張。
三大法人合計賣超 22.65 億元，外資終結連四買，提款 24 億元，投信同步翻空賣超 17.92 億元，自營商買超 19.27 億元，呈現連三買；外資期現貨皆轉空，加碼空單 863 口，未平倉空單口數提升至 10160 口。
外資賣超前十名中就有五檔 ETF，又以高股息 ETF 佔多數，包括統一台灣高息動能 (00939-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)，三檔合計賣超張數高達 3.2 萬張，其他漲多個股也遭調節，如中信金張數就破萬張。
外資買超則瞄準族群中位階相對較低的電子股，包括華邦電 (2344-TW)、英業達 (2356-TW) 都獲青睞，張數也都在萬張以上，也同步看好航空雙雄長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW)，合計張數高達 3.3 萬張。
自營商也與外資有志一同，雙雙看好長榮航與華航，合計加碼張數達 1.3 萬張，投信則與外資對做，調節英業達 4800 多張。
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