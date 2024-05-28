台股創新高 外資反手調節 賣超前10中半數都是ETF

台股今 (28) 日終場上漲 54 點，收在 21858 點，站穩五日線，續創收盤新高點，三大法人僅自營商站買方，外資則轉賣方，大舉調節高股息 ETF，以及漲多個股，如中信金 (2891-TW)、宏碁 (2353-TW)、鴻海 (2317-TW)、光寶科 (2301-TW) 等，張數至少達 8000 張。