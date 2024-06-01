〈熱門股〉迎廣看好今年水冷占比提升 周漲2成創新天價
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-01 09:20
機殼廠迎廣 (6117-TW) 總經理黃國輝日前指出，樂觀看今年營收展望，同時看好水冷產品占比提升，今年底有望達 10%，各產品線今年也將呈現成長，激勵迎廣本周漲 2 成，周五 (31 日) 強攻漲停鎖住 143.5 元，股價寫下歷史新天價。
迎廣本周股價日日漲，周漲幅 20.59%，周二 (28 日) 與周五皆亮燈漲停，周五鎖住 143.5 元，股價創歷史新高，持續站穩所有均線。觀察三大法人本周籌碼動向，三大法人連 2 賣後，周五回頭買超 3128 張，本周三大法人合計買超 3004 張。
黃國輝提到，今年無論是伺服器、電競或是 PC 產品都會成長，不過伺服器單價高，因此主要成長動能仍來自伺服器。黃國輝進一步指出，目前迎廣水冷伺服器機殼占伺服器比重約 7 至 8%，預期今年底有望達 10%，明年占比可望上看 30%。
至於市場關心輝達 (NVDA-US)GB200 伺服器進度，且伺服器機殼廠成為受惠業者之一，但目前相關機殼規格、出貨時程尚未定案。對此黃國輝則表示，將持續觀察後續市場狀況，而迎廣客戶多元，營運相對穩健。
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