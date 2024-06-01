〈熱門股〉迎廣看好今年水冷占比提升 周漲2成創新天價

機殼廠迎廣 ( 6117-TW ) 總經理黃國輝日前指出，樂觀看今年營收展望，同時看好水冷產品占比提升，今年底有望達 10%，各產品線今年也將呈現成長，激勵迎廣本周漲 2 成，周五 (31 日) 強攻漲停鎖住 143.5 元，股價寫下歷史新天價。

黃國輝提到，今年無論是伺服器、電競或是 PC 產品都會成長，不過伺服器單價高，因此主要成長動能仍來自伺服器。黃國輝進一步指出，目前迎廣水冷伺服器機殼占伺服器比重約 7 至 8%，預期今年底有望達 10%，明年占比可望上看 30%。