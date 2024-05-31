〈第一金法說〉新青安、剛需強勁推升房市再旺一兩年 房貸業務維持年增10%以上
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-31 21:05
第一金控（2892-TW）副總經理李淑玲今（31）日於法說會後記者會中表示，今年第一季房貸業務年增 10.6%，展望房市在新青安房貸政策加溫，以及民眾自住的強勁剛性需求推升下，房市這一兩年內還是很熱絡的榮景 ，買氣可望持續，房貸業務每月都維持 10% 以上的年增率。
反映疫情後的景氣復甦，第一季銀行總放款年成長 5.2%，其中由新青安政策催化之房貸業務年成長 10.6%，大企業貸款年成長達 12.6%，中小企業與外幣放款預料將隨各項商品出口回溫，與未來美聯準會降息而逐步擴大，此外，第一銀行資產品質維持良好，逾放比與覆蓋率分別為 0.18% 與 742.13%。
針對房市，李淑玲表示，原物料價格上揚，403 地震加速都更，及新政府上任將課徵碳費等因素，層層墊高營建成本，房價欲小不易，形成有力的支撐力道，她對後市不看淡，即使價格或有微調，在新青安房貸政策加溫，以及民眾自住的強勁剛性需求推升，相信房市這一兩年內還是很熱絡的榮景 ，買氣可望持續，房貸業務每月都維持 10% 以上的年增率。
李淑玲指出，一銀目前海外債券部位約 3,482 億元，台幣部位為 2,390 億元，會等價格低的時候加碼，賣短債，換長債，調整長短天期的部位。而由於美債殖利率仍處於高檔，目前看美國利率會往下走，下半年降息機率高，是以今年操作風險較於去年低。
李淑玲表示，目前的資產評價損失主要來自債券，但股票的收益有增加，為維持獲利長期穩定的增長，會密切關注利率環境變化與產業結構鏈調整，隨時評估資本運用效益與風險承受能力，動態調整業務，期再續佳績，回應股東的長期支持。
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