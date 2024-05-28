迎廣看好今年水冷占比提高 各產品線成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-28 19:15

機殼廠迎廣 (6117-TW) 今 (28) 日召開法說會，總經理黃國輝表示，樂觀看今年整體營收展望，同時也看好水冷占比提高，年底水冷占伺服器業務比重有望提升至 10%，各產品線今年也將呈現成長。

黃國輝表示，今年營收展望樂觀，無論是伺服器、電競或是 PC 產品今天都會成長，不過由於伺服器單價較高，因此最主要的成長動能仍來自伺服器。另外，迎廣目前水冷伺服器機殼占伺服器業務比重約 7 至 8%，預期今年底有望達 10%，明年可突破 30%。

迎廣進一步說明，水冷伺服器產品線目前營收占比仍不高，可分為 2 大領域，包括自有產品以及客供料，自有產品包含直立式伺服器以及水冷應用工作站，客供料則是整合性機櫃。

迎廣表示，目前水冷伺服器產品營收主要來自自有產品，認列機殼及組裝費用，不過未來也計畫機櫃方面轉為自供，預期將帶動水冷伺服器營收。