美4月核心PCE數據公佈前夕 亞幣狹幅震盪 朝月線收紅邁進

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-31 17:20

在美國關鍵通膨數據公佈前，大多數亞洲貨幣今 (31) 日早盤因中國經濟數據表現不佳走低，但午盤過後貶幅有所收斂，朝月線收紅邁進，泰銖(USDTHB) 跟新台幣 (USDTWD) 有望斬獲今年首次月線收漲表現，印尼盾也將出現自 2 月以來首個月線收紅表現。

中國國家統計局和物流與採購聯合會 (CFLP) 今日聯合公佈 5 月製造業採購經理人指數 (PMI) 為 49.5，比今年 4 月下降 0.9 個百分點且遠遜於市場預估的 50.4，時隔 2 個月再次跌破 50 的榮枯線，主要受到訂單表現低迷拉拖累，人民幣(USDCNY) 也在上述數據公佈後重返 6 個月低點。

美國 4 月核心個人消費支出物價指數 (PCE) 將於台灣時間今日晚間 8 點半公佈，市場預估將月增 0.3% 跟和年增 2.8%。該數據是聯準會 (Fed) 首選的通膨指標，這項關鍵通膨數據將為 Fed 是否會在 9 月開始把當前利率水準下調提供線索。

凱投宏觀分析師表示，大多數亞洲新興市場的整體通膨略高於央行目標，導致一些決策官員採取更強硬立場，但成長疲軟將促使大多數亞洲央行在年底前降息。

投資人還將關注下周印度、南非和墨西哥的選舉結果，結果出爐後可能會引發新的市場波動。

印度盧比兌美元 (USDINR) 匯率在 6 月 4 日大選結果公佈前持續高於 83 盧比，仍接近近期紀錄高點。

南非周三 (29 日) 舉行五年一度國會大選，預計周日 (6 月 2 日) 公布最終選舉結果。