〈第一金法說〉Q1手收大增60.7% 估全年銀行SWAP及手收雙雙破百億

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-31 20:26

第一金控今（31）召開 2024 年第一季法說會，會後記者會由副總經理李淑玲主持，今年第一季稅後淨利為新台幣 70.15 億元，表現亮麗。她表示，第一季手續費收益大增 60.7%，樂觀預估今年銀行 SWAP (換匯) 及手收可望雙雙破百億，手收更將創歷史新高。

第一金控今日法說會主要報告公司整體營運表現，總結第一季在疫後經濟活動陸續恢復、市場追求固定配息與股市居高思危氛圍下，獲利持續成長，第一金今年第一季稅後淨利為 70.15 億元，較 2023 年第一季成長 5.8%，換算每股稅後淨利（EPS）為 0.52 元。

子公司業務也穩定表現，第一銀行第一季稅後淨利 64.93 億元，年成長 2.7%，其他子公司包括證券、投信、人壽等，合計之 2024 年第一季稅後淨利亦較去年同期成長 33.2%。

在銀行方面的 SWAP 收益，李淑玲分析，首季有 30 億元，和去年同期的 40.7 億元減少 26%，主要因為原先預估美國今年 6 月降息，但目前 Fed 降息動作應會順延到下半年的 Q3 或以後，會使下半年收益稍減，她預估 SWAP 今年有機會破百億，約比去年 150 億元少 20 至 30 億元，但全年仍有 120 至 130 億元左右的水準。

李淑玲強調，銀行財富管理業務延續去年之強勁動能，推動第一銀行本季淨手續費收入大增 60.7%，達新台幣 32.63 億元，目前預估全年手收可破百億，並創下歷史新高，有效彌補因台美利差略減與台幣走貶而下滑之 SWAP 收益，另一方面，央行已於 3 月下旬升息半碼，也有助提升未來銀行的淨利息收入。

李淑玲說明，子公司證券、人壽是集團的獲利雙引擎，Q1 獲利分別為 3.1 億元和 7 千萬元，證券部分因受惠於台股交易熱絡，雙雙帶動經紀及自營表現，光是經紀手續收益，全年估有 8 億元，壽險因有保單首年的傭金支出吃掉一些獲利，但仍希望有 5 億元，合計 2 家子公司今年加總有 15 億元的水準。

在台股操作的收益，李淑玲指出，目前仍維持在新台幣 211 億元的水位，暫時不會增加部位，但會定期地評估收益及換股，將標的適時存弱留強，會聚焦台股獲利較好的標的，投資在現金股息較高的個股，她預估第三季的股息收益將達 18 億元，較去年同期增加 2 億元。