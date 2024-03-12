〈ESG狂潮〉大立光跨界投資4.5億元設萬溢能源今宣布成立
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-12 12:20
由光學元件股王大立光 (3008-TW) 參與投資 4.5 億元的萬溢能源公司，(12) 日宣布成立，也是大立的第一次跨足綠能產業，開發全球最快充電的鋰電池材料負極材料；萬溢能源擬建立鈮酸鈦料產線， 2026 年放大產能到 600 噸。
今天到場參加成立大會的大立光總經理黃有執指出，大立光參與投資此一事業，主要是總裁林耀英原本也是學化工本科出身的，大立光選擇在此時投資萬溢能源公司。
黃有執指出，看好鈮酸鈦負極材料快速充放電的特性，也對於未來導入產品應用高度信心，預計 2024 年建立鈮酸鈦料試產線，初期產能目標 24 噸，2026 年放大產能到 600 噸，供貨給國內外各大電芯廠使用，提高市場滲透率。
萬溢能源董事長陳金銘指出，開發的鋰電池材料負極材料，是目前全球最快充電，只要 5 分鐘即可充飽電，壽命可高達 20 年，搶攻全球電動車及儲能市場上 1000 億美元商機。
經濟部產業技術司司長邱求慧表示，根據麥肯錫顧問公司 (McKinsey) 市場調查，預估 2030 年全球場值將高達 450 億美。為此，經濟部產業技術司近 5 年投入 10 億元的科研經費，進行快充電池、固態電池、綠色低碳製程等三領域研發，以協助台灣建立競爭優勢。
萬溢能源公司主要的核心技術為鈮酸鈦 (TNO) 負極材料，有別於傳統鋰電池所使用的石墨材料，充電時間需長達 2 至小 4 時，鈮酸鈦負極材料可讓鋰電池 5 鐘就充飽電，具備 20 年的超長壽命及高安全性，可滿足快充巴士能、儲能系統、混合動力車、堆高機及人機等市場的需求。
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