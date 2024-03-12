〈ESG狂潮〉大立光跨界投資4.5億元設萬溢能源今宣布成立

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-12 12:20

由光學元件股王大立光 (3008-TW) 參與投資 4.5 億元的萬溢能源公司，(12) 日宣布成立，也是大立的第一次跨足綠能產業，開發全球最快充電的鋰電池材料負極材料；萬溢能源擬建立鈮酸鈦料產線， 2026 年放大產能到 600 噸。

今天到場參加成立大會的大立光總經理黃有執指出，大立光參與投資此一事業，主要是總裁林耀英原本也是學化工本科出身的，大立光選擇在此時投資萬溢能源公司。

黃有執指出，看好鈮酸鈦負極材料快速充放電的特性，也對於未來導入產品應用高度信心，預計 2024 年建立鈮酸鈦料試產線，初期產能目標 24 噸，2026 年放大產能到 600 噸，供貨給國內外各大電芯廠使用，提高市場滲透率。

萬溢能源董事長陳金銘指出，開發的鋰電池材料負極材料，是目前全球最快充電，只要 5 分鐘即可充飽電，壽命可高達 20 年，搶攻全球電動車及儲能市場上 1000 億美元商機。

經濟部產業技術司司長邱求慧表示，根據麥肯錫顧問公司 (McKinsey) 市場調查，預估 2030 年全球場值將高達 450 億美。為此，經濟部產業技術司近 5 年投入 10 億元的科研經費，進行快充電池、固態電池、綠色低碳製程等三領域研發，以協助台灣建立競爭優勢。