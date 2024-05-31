仁寶正式交棒！新任董事長出爐 由陳瑞聰接任
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-31 15:36
仁寶 (2324-TW) 今 (31) 日股東會後召開董事會，全體董事一致推舉原副董事長陳瑞聰為新任董事長，並由 Anthony Peter Bonadero 接任總經理，許勝雄正式卸下仁寶董事長一職，並順利完成交棒。
仁寶說明，陳瑞聰在台灣資通訊產業擁有超過 40 年的經驗，擔任副董事長及策略長期間，長期指導公司策略發展，且在智慧醫療領域上積極布局，拓展仁寶多元化業務。
Anthony Peter Bonadero 加入仁寶前曾服務於戴爾 (DELL-US) 多年，並於 2009 年加入仁寶，在 2018 年成為董事，升任總經理前也為仁寶旗下 Auscom Engineering Inc. 執行副總，並擔任 PC 事業群的最高主管。
仁寶新上任的董事包括陳瑞聰、金寶 (2312-TW) 代表人陳威倡、台灣創投代表人柯長崎、許聖傑、許介立、斌寶代表人許吳樁、翁宗斌、許炯奇、Anthony Peter Bonadero，以及彭聖華。獨立董事則有黃資婷、洪水樹、沈文忠、蔡篤恭及張立秋。
仁寶指出，原任總經理翁宗斌未來將擔任顧問，繼續提供新任管理團隊協助。仁寶也提到，在翁宗斌的帶領下，持續優化產品組合並改善獲利，仁寶去年營業淨利寫下 6 年新高。翁宗斌今天也在股東會上提到對 AI PC 看法，認為 AI PC 明後年滲透率有望超過 5 成，仁寶在這方面仍處於領先地位。
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