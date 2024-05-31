仁寶正式交棒！新任董事長出爐 由陳瑞聰接任

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-31 15:36

仁寶 (2324-TW) 今 (31) 日股東會後召開董事會，全體董事一致推舉原副董事長陳瑞聰為新任董事長，並由 Anthony Peter Bonadero 接任總經理，許勝雄正式卸下仁寶董事長一職，並順利完成交棒。

仁寶說明，陳瑞聰在台灣資通訊產業擁有超過 40 年的經驗，擔任副董事長及策略長期間，長期指導公司策略發展，且在智慧醫療領域上積極布局，拓展仁寶多元化業務。

Anthony Peter Bonadero 加入仁寶前曾服務於戴爾 (DELL-US) 多年，並於 2009 年加入仁寶，在 2018 年成為董事，升任總經理前也為仁寶旗下 Auscom Engineering Inc. 執行副總，並擔任 PC 事業群的最高主管。