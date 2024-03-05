大立光前2月營收78.56億元年增34.82% 3月出貨動能增強

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-05 16:04

光學元件股王大立光 (3008-TW) 在 2023 年 11 月營收以 67.9 億元改寫歷史新高後，營收呈現季節性連續下滑，大立光今 (5) 日公布 2024 年 2 月營收再下滑爲 33.87 億元，月減 24.17%，年增 31.95%，大立光在 3 月工作天數增加之下，出貨動能相對 3 月增加。

大立光 2024 年 1-2 月營收 78.56 億元，年增 34.82%。

大立光統計，以 2024 年 2 月出貨產品結構來看，以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 40-50%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比爲 30-40%，低於 500 萬畫素產品占比為 20-30%。

大立光 2023 年營收爲 488.42 億元，毛利率 48.53%，年減 6.21 個百分點，稅後純益 179.08 億元，年減 20.85%，每股純益爲 134.18 元。全年獲利探 10 年低點。

大立光在 2024 年上半年的需求淡季中，仍持續開發內對焦的高階潛望式手機鏡頭，也包括在模造玻璃開發應用於手機鏡頭。