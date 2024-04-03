大立光4/11召開法說會 法人關注蘋果AI布局啟動商機成焦點

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-03 17:05

光學元件股股王大立光 (3008-TW) 敲定於 4 月 11 日召開線上第季法人說明會，除公布第一季最新獲利成績之外，並將由執行長林恩平釋出營運展望，法人更關注包括毛利率及產能利用率能否回升、新廠進度及與 AI 相關新布局等重點，而高階的潛望式是否向蘋果下放各階手機下放及非蘋陣營滲透也是重點。

同時，台股權王台積電 (2330-TW) 預計於 14 月 18 日召開實體法人說明會，大立光今天公布的法說會日期則整整較台積電提前了一周。同時，大立光將在 5 日公布 2024 年 3 月的營收數字。

由於大立光爲蘋果手機鏡頭主要供應商，也爲台系蘋果零組件廠營收的領先指標，蘋果 iPhone 15 系列年度旗艦機上市後，外界對蘋果在年度新旗艦機的開發上加入 AI、甚至影像擷取的輔助新功能，大立光的召開法說會釋出展望也將爲台系蘋果相關零組件廠 2024 年營運的重要指標。

證券分析師張陳浩強調，先前包括蘋果及非蘋陣營手機的庫存去化問題目前已非重要議題，但在市場關注 AI 議題，在市場對佳能 (2374-TW)、中揚光 (6668-TW) 及玉晶光 (3406-TW) 可望在 AI 人型機器人及 AI 輔助功能等題材受惠同時，也寄望大立光在法說會上透露出相關訊息，甚至 AI 加入手機搭載並引領出光學影像的創新也值得留意。