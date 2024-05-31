〈仁寶股東會〉電子五哥和黃仁勳餐敘獨被漏 陳瑞聰：感觸很深 3年內迎頭趕上
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-31 13:32
仁寶 (2324-TW) 今 (31) 日召開股東會，會後副董事長陳瑞聰接受媒體訪問，談到輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳昨 (30) 日邀請電子四哥餐敘，僅仁寶未受邀，對此陳瑞聰坦言感觸很深，但仁寶將全力衝刺 AI 伺服器業務，力拼 3 年內迎頭趕上。
陳瑞聰說，在這一波 AI 伺服器的浪潮中，我們落後同業很多，是我們最大的遺憾，也使得仁寶在電子五哥中排名較後面。因此昨天看到電子四哥，包括廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 以及和碩 (4938-TW) 都到齊，內心很有感。
因此陳瑞聰表示，為了扭轉這樣的態勢，將與北美營運主管 Anthony Peter Bonaderou 一同努力，力拚在 3 年內迎頭趕上其他四哥腳步。陳瑞聰指出，雖然目前仁寶不是輝達合作夥伴，但未來的決策與資源將集中在 AI 伺服器，併購目標與策略也將朝這個方向前進，特別是在 AI 伺服器的水冷散熱系統產品。
陳瑞聰也提到，為了布局 AI 伺服器業務，這幾年已經組織近 600 人的研發團隊，全力補足 AI 伺服器業務，未來也將強化 GPU 的冷卻系統。
Anthony Peter Bonaderou 則表示，仁寶積極投資相關人才，且已經建立研發團隊，同時也將積極與輝達、AMD(AMD-US) 與英特爾 (INTC-US) 開拓合作關係。不過他看好未來 5 至 7 年的市場機會，不僅要迎頭趕上，更要成為前三名的領導者。
至於新事業方面，陳瑞聰則表示，仁寶過去在車用電子、5G 通訊、智慧醫療及 AI 醫療等領域下足功夫，未來也將持續布局。
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