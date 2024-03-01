〈仁寶法說〉積極投入AI領域 AI伺服器機種比重上看2成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-01 17:21

代工大廠仁寶 (2324-TW) 今 (1) 日召開法說會，總經理翁宗斌表示，仁寶今年持續積極布局 AI 領域，整體伺服器事業將有 3 至 4 成的成長，其中 AI 伺服器機種比重上看 2 成。另外，翁宗斌也看好 AI PC 將刺激整體 PC 市場。

翁宗斌表示，今年持續布局 AI 領域，整體伺服器將成長 3 至 4 成，其中 AI 伺服器比重將達 2 成。仁寶除了與輝達 (NVDA-US) 合作，也與 AMD(AMD-US)、英特爾 (INTC-US) 接洽新款機種。翁宗斌補充，今年 AI 伺服器產品線會比去年多，持續插旗歐洲資料中心的 Tier 2 市場，主要以 L10(組裝與測試) 為主，企業伺服器則以 L6(主機板) 訂單較多。

翁宗斌說明 AI PC 市況，隨著微軟 (MSFT-US) 推出 AI 機種後，AMD 與英特爾也將在 6 月至 8 月陸續推出 x86 架構的機種，可望帶動 PC 下半年的市況。不過翁宗斌認為，今年 AI PC 滲透率僅約個位數百分比，真正爆發要等到明年。同時他也觀察，目前市面上的機種定價約 800 至 1000 元美金，有望帶動整體系統價格提升。

展望今年，翁宗斌提到上半年仍具挑戰，不過隨著下半年景氣回溫，仁寶在非 PC 方面，目標為年增雙位數百分比，PC 部分則可望年增個位數百分比。此外，翁宗斌也提到，未來 3 年仁寶的 PC 比重將降至 60%，非 PC 產品比重將提高至 40%。