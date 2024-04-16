仁寶啟動接班計畫 董事候選人名單出爐 許勝雄未入列

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-16 16:49

代工大廠仁寶 (2324-TW) 將在今年股東會進行董事改選，今 (16) 日指出「正式啟動交班計畫」，並宣布最新董事候選人名單，包括 10 席董事以及 5 席獨立董事。值得注意的是，現任董事長許勝雄並未入列，新任董事長將於 5 月 31 日股東會董事改選後選任。

仁寶今天提名 15 位董事候選人，10 席董事中包括陳瑞聰、許勝傑、許介立、翁宗斌、許炯奇、Anthony Peter Bonadero、彭聖華、金寶電子 (代表人：陳威昌)、台灣創業投資股份有限公司 (代表人：柯長崎)、斌寶投資股份有限公司 (代表人：許吳椿)。5 席獨立董事則有蔡篤恭、沈文忠、張立秋、洪水樹以及黃姿婷。

仁寶提到，為了追求完善的公司治理並促進董事會職能，此次增加 5 席獨立董事，獨立董事原先占董事會席次 1/5，增加 5 席後提升至 1/3，同時新增一席女性董事。

值得注意的是，仁寶指出，將正式啟動交班計畫，因此在仁寶提名的董事候選人名單中，現任董事長許勝雄並未入列。新任董事長預計在 5 月 31 日股東常會董事改選後選任。