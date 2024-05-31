黃仁勳來台再掀AI搶人潮 大數據、AI、演算、AI溝通及資料科學家最夯

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-31 11:15

AI 的動能成長明顯，主計總處最新公布經濟成長率預測為 3.94%，創近 3 年新高，來自 AI 及高效能運算需求強勁，帶動出口大增。轉型力道帶動相關職缺成長，根據 1111 人力銀行的資料庫顯示，過去一年 AI 的相關職缺成長幅度達到 3%，包括大數據分析師、人工智慧工程師、演算法工程師、AI 溝通師、資料科學家，都是當前最熱門的五大職缺。

AI 教父黃仁勳將於 6 月初在台進行主題演講，分享「人工智慧時代如何帶動全球新產業革命發展」，抵台所到之處魅力四射，不但在網路上掀起旋風，出現不少巧遇的民眾曬合照，還有網友跟拍行程，連走過的店家也被熱心網友製作成美食地圖流傳，一場應廣達董事長林百里之邀而成行的私人聚會，更撼動科技業，與張忠謀夫婦、聯發科董事長蔡明介以及台灣大董事長蔡明忠夫婦等人同桌聚餐，有網友精算，這一桌堪稱兆元宴，座上貴賓身家合計超過 4 兆。

而此番演講的重頭戲，也在產業界造巨浪，業界關注，3 月份在 GCT 人工智慧大會上引發全球震撼的機器人大軍，在生成式 AI 的快速發展下，威力會不會橫掃台灣科技產業，為產業界帶來爆發性的成長？

1111 人力銀行公關經理曾仲葳表示，AI 的動能帶來的成長效益明顯，根據主計總處最新公布的經濟成長率預測為 3.94%，創下近 3 年新高，主要的原因就在於 AI 及高效能運算需求強勁，帶動出口大增。

曾仲葳分析，AI 不但是近年最受關注的話題，在企業組織的運用範圍也益發多元，調查顯示有將近 9 成的企業對 AI 抱持正面的態度，目前已有超過 2 成將 AI 應用融入公司作業流程當中，其中轉型最快速的三大產業，分別是資訊科技業、醫療業以及金融業。

而這股轉型的力道也帶動相關職缺的成長，1111 人力銀行的資料庫顯示，過去一年 AI 的相關職缺成長幅度達到 3%，包括大數據分析師、人工智慧工程師、演算法工程師、AI 溝通師、資料科學家，都是當前最熱門的五大職缺。