〈仁寶法說〉去年獲利年增5% EPS 1.76元 擬配息1.2元

代工大廠仁寶 ( 2324-TW ) 今 (1) 日召開線上法說會，公布去年財務報告，去年全年稅後純益 76.67 億元，年增 5%，每股純益 1.76 元。董事會通過股利政策，決議配發每股 1.2 元的現金股利，配發率約 68%。

仁寶表示，去年第四季 PC 出貨衰退使得營收減少，不過非 PC 產品則微幅上升，營收占比約 30%。去年全年 PC 出貨約 3400 萬台，年減 13%。2023 全年筆電營收占比為 69%，非 PC 則為 31%。

展望今年，仁寶指出由於時序進到傳統淡季，第一季 PC 與非 PC 將有雙位數的下滑。不過第二季開始，有望逐季成長，且在 AI PC 以及 PC 換機潮的帶動之下，全年 PC 有望小幅提升。